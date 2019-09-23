這裡的超商沒有24小時營業 學生因此戒宵夜

2019-09-23 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



台灣便利商店分佈廣泛，過去最大的特色在24小時營業，但自2015年開始已經有部分門市開始實施非24小時營業制，其中像7-ELEVEN大夜班時段不營業，主要分布在捷運站、工業區、學校等封閉商圈，基於離尖峰人潮懸殊而做出營業時間調整，其中新竹的大專院校，包含明新科技大學、玄奘大學都有非24小時營業的便利商店，但平時營業時間生意一樣很好。

明新科大的7-ELEVEN營業時間，與當年1946年在美國推出便利服務的「創舉」一樣，營業時間為早上7點到晚上11點，而玄奘大學的全家便利商店營業時間則從早上7點30分至晚上10點；校方表示，學生剛來時也不太習慣便利商店「會關門」，但是後來也慢慢習慣，還有學生因此戒掉宵夜吃零食的習慣，不過明新科大的7-ELEVEN平時就給師生九折的優惠，因此師生也都很捧場。