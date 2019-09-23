這裡的超商沒有24小時營業 學生因此戒宵夜
台灣便利商店分佈廣泛，過去最大的特色在24小時營業，但自2015年開始已經有部分門市開始實施非24小時營業制，其中像7-ELEVEN大夜班時段不營業，主要分布在捷運站、工業區、學校等封閉商圈，基於離尖峰人潮懸殊而做出營業時間調整，其中新竹的大專院校，包含明新科技大學、玄奘大學都有非24小時營業的便利商店，但平時營業時間生意一樣很好。
明新科大的7-ELEVEN營業時間，與當年1946年在美國推出便利服務的「創舉」一樣，營業時間為早上7點到晚上11點，而玄奘大學的全家便利商店營業時間則從早上7點30分至晚上10點；校方表示，學生剛來時也不太習慣便利商店「會關門」，但是後來也慢慢習慣，還有學生因此戒掉宵夜吃零食的習慣，不過明新科大的7-ELEVEN平時就給師生九折的優惠，因此師生也都很捧場。
而為因應AI人工智慧發展，全台第一家校園OK mini智慧商店去年在中華大學學生宿舍啟用，OK超商總經理魏國志表示，超過6成的商品都能在OK mini買到，雖不能使用現金支付，但卻能使用20種以上如電子票證、感應式信用卡之多元支付工具以外，還可以開立發票。同時能連結物聯網科技，透過補貨App與虛擬店長線上管理系統，即時顯示各機台銷售狀況，並進行補貨。
留言