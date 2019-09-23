美國爆傷肺案例 電子煙對公眾健康影響再掀討論

2019-09-23 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



美國8月起爆發電子煙有關肺部損傷事件，使電子煙對公眾健康影響再掀討論。醫師表示，電子煙問世短短幾年，歐盟已檢出超過41種有害物質，且新興菸品可能成為更多違禁毒品的載具，呼籲主管機關採取嚴格管制措施。

台北榮總家庭醫學科主治醫師賴志冠表示，台灣現行法規並未將電子煙視為菸品納管，電子煙可在市面流通，但這些產品均未明確標示成分，其中可能具有害物質，對國人健康影響不明。即使政府計畫管理成分與標示，但電子煙本身讓青少年容易被吸引上鉤，日後吸菸機率與危害可能提升。

小兒科雜誌（Pediatrics）2016年一篇世代追蹤調查就顯示，青少年若曾在兩年內吸過電子煙，其嘗試一般菸品機會是未吸電子煙青少年的六倍。

台大醫院家庭醫學部主治醫師郭斐然表示，截至目前，歐盟檢出電子煙含有的有害物質數量超過41種。亞太地區拒菸協會永久名譽秘書長陳紫郎表示，美國疾病管制暨預防中心（CDC）去年發現，全美有三分之一曾使用過電子煙的靑少年將大麻放在電子煙具裡頭吸食。

電子煙對於使用者的健康可能具負面影響，郭斐然表示，流行病學研究顯示，電子煙使用者發生急性心肌梗塞的風險為一般人的2.2倍，肺部疾病風險為2.6倍，吸食大麻的機率更增加3.5倍。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，加拿大去年5月起將電子煙納管，禁止青少年使用，但開放成人選擇。不過，加拿大滑鐵盧大學最新研究顯示，加拿大青少年使用電子煙的人數一年間飆升74%。這反映只有全面禁止輸入、製造、販賣，才能保障國人健康。