不配合秋冬遊補助不愛台灣？ 旅館櫃檯細數各種神邏輯

2019-09-23 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



擴大國民秋冬旅遊的自由行旅客優惠措施內容。圖／取自觀光局擴大國民秋冬旅遊活動網頁 分享 facebook

擴大國民秋冬旅遊9月1日上路後後，旅館櫃台人員叫苦連天，有旅客透過Agoda、booking等訂房網訂到優惠房價，到了現場還要求退1000元，或是要把上傳身分證等申請手續交給櫃台協助等。有櫃台人員在臉書社團「爆怨公社」說，他們沒有配合這次活動，旅客還嗆「你們少賺一點會怎樣？」

擴大國民秋冬旅遊的自由行旅客優惠措施，基本方案為本國國民（每一身分證字號限使用一次），於獎助期間的周日至周五入住有參加優惠活動的旅館或民宿，住宿一個晚上一個房間可依實際住宿房價折抵1000元。代表周六入住沒有補助。

另，在使用基本補助以後，不分平假日入住離島參加優惠活動的旅館或民宿，一個晚上一個房間可依實際住宿房價每位國民）可個別多使用一次折抵1000元。

但旅館人員在臉書社團抱怨，不分平假日、連續假日都有人會在訂房網站訂了房，到現場要求退1000元，或是現場訂房也要求使用優惠，尤其周六特別多人想要使用補助。

她還接到電話被罵：「為什麼不參加補助也不講。害我還安排要住你們那！現在我行程都亂掉了！」還有人罵，「你們真的很不愛台灣欸！居然不參加補助！」

但觀光局網站皆有公布配合的飯店名單，且必須上網傳送身分證照片申請，才能向旅宿業訂房、使用優惠；向訂房網站訂房不能享受每房折1000元的補助。

下方有不少旅宿同業留言表示很有同感，指很多人真的都沒眼睛，明明說明網頁都寫的非常清楚；還有人以爲每人補助1000元，「真的很多你想不到的神邏輯」。也有人抱怨，明明官網上有寫，還是有人會用訂房網訂房，再來現場「魯」。

也有人指出，離島加碼補助必須使用完基本補助以後，才能再使用，若政府沒有大力宣導，可能又會有很多糾紛。

觀光局活動網頁說明：

使用折抵身分證字號之旅客本人須入住。

旅客於入住前或入住當日至「擴大國旅秋冬遊住宿優惠活動」網頁專區，掃描並上傳身分證、健保卡或駕照（任一）正面圖檔，建立旅客資料檔案。（健保卡無照片亦可）旅客入住時須提示身分證、健保卡或駕照正本（任一）供旅宿業者核對是否本人入住。

申請網頁：https://fallwintertour.tbroc.gov.tw/customer_apply_page