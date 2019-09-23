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農村、部落體驗終鬆綁！乙種旅行社資本額降至120萬

2019-09-23 11:44聯合報 記者曹悅華╱即時報導

乙種旅行社資本額確定鬆綁。為鼓勵農村、部落社區等生態旅遊，交通部今公告修正《旅行業管理規則》，成立乙種旅行社門檻從300萬降低至120萬元，未來增設分公司，增資金額只要60萬元，該修正條文公告後即起上路。

國內近年推動農村、部落社區等生態旅遊，但國內觀光法規非旅行業者不能經營相關業務，經營旅行社成本又過高。交通部在3月曾預告「旅行業管理規則」修正草案，乙種旅行社門檻從原本300萬降為150萬，但因不少地方仍反映窒礙難行，觀光局近來下修到120萬並報交通部，交通部今天上午公告此修正條文。

從交通部公告的修正條文顯示，除了將乙種旅行社成立資本額從300萬降至120萬，乙種旅行社在國內每增設分公司一家，增資新台幣60萬元即可，其原資本總額，已達增設分公司所須資本總額者，則不在此限。

同時，修正內容亦放寬乙種旅行社業務範圍對象，可招攬或接待本國旅客或取得合法居留證件之外國人、香港澳門居民及大陸地區人民國內旅遊、食宿、交通及提供有關服務。

另外，該修正條文亦提及，綜合旅行社、甲種旅行社在接待、引導國外、香港、澳門或大陸地區觀光旅客旅遊，原先規範應僱用領有英語、日語、其他外語或華語導遊人員執業證之人員執行導遊業務，現在若是辦理取得合法居留證件之外國人、香港、澳門居民及大陸地區人民國內旅遊者，則不受上述限制。

鼓勵國內生態小旅行，乙種旅行社成立門檻即起鬆綁。 聯合報系資料照片
鼓勵國內生態小旅行，乙種旅行社成立門檻即起鬆綁。 聯合報系資料照片
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