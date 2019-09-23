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國表藝三場館誰音響稱王 音樂界齊指衛武營

2019-09-23 11:32聯合報 記者何定照╱即時報導

高雄衛武營藝文中心去年啟用，國家表演藝術中心旗下三場館至此到齊。究竟哪場館音樂廳音響效果最好，音樂界普遍認為，衛武營以全台唯一葡萄園式音樂廳最優，台北國家音樂廳第二，擁有「歌劇院」之稱的台中國家歌劇院大劇院則在三館墊底，但仍有一定品質。

大提琴家張正傑表示，去年柏林愛樂交響樂團來台，他分別聽了兩廳院和衛武營場，結果發現台北場聽不出的細節，高雄場都絲絲入耳，每個聲部都更清晰不混濁，樂器特色分明，整體音響更具立體感、有生命力。與他相熟的柏林愛樂音樂家，也告訴他衛武營比較好。

張正傑說，一般認為衛武營因為是舞台在中央的葡萄園式音樂廳，所以聲音和觀眾比較親近、平均，但葡萄園式音樂廳也可以做得很爛，「重點是衛武營有用心」。像衛武營早在十餘年前規畫時，就找來國際建築聲學大師徐亞英設計聲學，徐亞英也「用生命在做」，從法來台無數次，還來聽柏林愛樂場，頻問張正傑覺得音響如何。

32年歷史的台北國家音樂廳則除了低音部容易混濁，已算很不錯。至於國家歌劇院，張正傑形容和一些建築名家如芬蘭建築名家阿瓦‧奧圖設計的芬蘭廳一樣，「外殼美、音響差」。他說去年初和歌仔戲國寶廖瓊枝等人在大劇院舉行音樂會，原本就不好的音場因為滿座，聲音更被吸光，幾乎沒殘響，觀眾席沒法聽清楚聲音，他們只好加麥克風。

MUZIK古典樂刊副總編輯連士堯認為，衛武營好到不輸柏林愛樂廳。他說，好的音樂廳不能只有一樓中間區「王位」好，而是每個座位都要好，衛武營葡萄園式設計因可讓聲音很平衡進入耳裡，基本上每個位子都滿不錯。不過他提醒，衛武營因調整音場，座位區設有許多形狀不規則的反響板，選位最好避開這些「地雷」，否則聲音會變得很悶。

至於樂團就要小心，因為衛武營每個細部都聽得很清楚的聲音設計，猶如「樂團的試金石」。

國家音樂廳在連士堯看來還算不錯，尤其一般認為音樂廳越放久越好，像維也納金色大廳就不敢擦灰塵、換窗簾，怕破壞歷史累積出來的音場。

國家歌劇院則是「天生體質問題」。連士堯說，歌劇院只是照一般戲劇院打造，並未比照國外歌劇院，音響很乾，聲音效果未經精心調整，當初宣傳的「美聲涵洞」只是外表噱頭而已。

資深愛樂人、新潮文庫催生者林衡哲表示，衛武營因有徐亞英設計音響，荷蘭建築師侯班團隊也很強，整體表現最好，聲音溫暖，管風琴也非常好。至於國家音樂廳也有國際水準，國家歌劇院則可能因沒找到適合的音響團隊，表現沒那麼專門。

音樂界人士指國家歌劇院「美聲涵洞」只是噱頭。記者何定照／攝影
音樂界人士指國家歌劇院「美聲涵洞」只是噱頭。記者何定照／攝影
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高雄衛武營音樂廳是全台唯一葡萄園式音樂廳，舞台在中央。記者何定照／攝影
高雄衛武營音樂廳是全台唯一葡萄園式音樂廳，舞台在中央。記者何定照／攝影
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高雄衛武營音樂廳是全台唯一葡萄園式音樂廳，舞台在中央。記者何定照／攝影
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衛武營

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