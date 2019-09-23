富貴角浪高已達3.4米！基隆北海岸、東半部防長浪

2019-09-23 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



中央氣象局上午10時45分發布長浪即時訊息，今天基隆北海岸、東半部地區（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及馬祖沿海地區易有長浪發生，上午10時新北（富貴角浮標）已觀測到浪高3.4米左右的長浪，請注意。