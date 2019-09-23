幸運擠上免疫療法給付列車 為何又被趕下車？

2019-09-23 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



健保署從今年4月1日起給付免疫療法，針對八項癌症、十一個適應症，總預算八億元，提供800個名額，原以為應該秒殺，但統計至今天上午，仍有63個給付名額。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，原因在於經費有限，因此，給付標準相當嚴格，包括癌症期別、生物標誌表現量、曾用過哪些藥物，均設立嚴格條件。

健保署網站今天公告數字顯示，實際申請個案為1008例，但因部分患者治療後反應不佳，只能黯然退場，將名額讓給其他癌友。蔡麗娟進一步解釋，部分晚期癌友因為用藥條件限制嚴苛，治療時條件不好導致效果不佳，沒有反應，必須停止用藥，中途「下車」，但事實上，想要擠上車的癌友更多，可惜大部分人無法拿到車票。

蔡麗娟表示，最近幾個月經常接到癌友詢問電話，訴說著自身治療困境，想要申請免疫療法，但醫師卻說不符合給付資格。類似悲劇一再上演，令人無奈，台灣癌症基金會也無從幫起。

蔡麗娟說，不少癌友提及，免疫療法及標靶藥物的藥費昂貴，實在難以負擔，願意負擔部分藥費，這看似行得通，可以減輕病友負擔，但受限於目前健保法規，缺乏藥品部分負擔的法源，卻是窒礙難行。

為此，台灣癌症基金會期盼政府能夠逐年增加新藥健保預算，提高免疫療法給付經費，並放寬給付條件，造福更多的晚期癌友，給予活下去的機會。

蔡麗娟表示，免疫療法給付迄今已經接近半年，健保資料庫應該累積許多癌友用藥後反應數據，如果某些癌症的治療效果真的不錯，比現有的標靶藥物還要好，就應該適度放寬給付標準，讓更多癌友能夠擁有上車的門票。即使途中可能提早下車，但至少已經試過，不會留下任何遺憾。