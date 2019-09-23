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陸最近網管超嚴 連官媒也哀號…都是為了這件事

晚期肝癌申請免疫療法給付難 常卡在這一關

2019-09-23 11:01聯合報 記者李樹人╱即時報導

健保署將晚期肝癌納入第一波免疫療法給付範圍，讓許多癌友覺得有機會活下去，但從4月1日實施迄今，許多病友提出申請，但能夠通過審核的個案卻少之又少。臨床醫師點出問題癥結在於給付條件過於嚴格，除了肝腎功能均需維持在一定程度，患者甚至還需重做切片，確定真為肝癌。

衛福部最新癌症登記報告顯示，肺癌、肝癌位居國人十大癌症死亡率排行榜的前兩名，每年約新增八千多名肝癌患者，其中三成已到晚期，無法動刀切除腫瘤。由於治療難度極高，許多癌友將希望寄託在免疫療法，這也顯示在免疫療法給付核准數據。截至今天上午，健保署審查同意使用名額數為1008例，肺癌排名第一，占了260例，其次即為肝癌，共249例。

台灣肝炎醫學會理事長、林口長庚胃腸肝膽科系副主任林錫銘表示，目前晚期肝癌標準治療以標靶藥物首選，但反應率偏低，僅約一成患者腫瘤得以縮小、消失，平均存活期約10個月至12個月。

相較之下，免疫療法對於晚期肝癌的治療效果明顯較佳，平均存活期可達15個月，腫瘤反應率則提高至兩成，且副作用較低，不過，少部分患者罹患肝炎、肺炎、心肌炎等風險較高。

免疫療法納入健保，讓許多癌友重新燃起希望之火，保有一線生機，林錫銘說，最近幾個月，許多門診患者主動詢問自己是否符合免疫療法申請門檻，但問的人多，能夠幸運通過審查的人卻很少。

林錫銘解釋，現行免疫療法肝癌給付條件為用過第一線標靶藥物，反應極差，並必須接受過栓塞治療，但晚期肝癌患者病情嚴重，大都無法接受栓塞。再者，癌友的肝腎功能必須維持在一定程度，最後還得做一次切片，證實真是的晚期肝癌，這對許多肝癌病友來說，可是一大折磨，抗癌之路備受折磨，竟還要再切片一次。

林錫銘建議，病人如有其他檢測證實是肝癌，就可以不必再提供病理切片報告。再者，肝外轉移病患也應該盡快納入免疫療法健保給付。

肝癌健保

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