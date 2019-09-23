豪雨天數增七成 氣象局將增加短時強降雨預警標準

2019-09-23 10:55 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



因應全球暖化，極端天氣越發頻繁，中央氣象局將增設短時強降雨預警制度，一旦三小時累積200毫米以上，即為「大豪雨」，新的定義標準預計明年5月前上線。

根據水利署最新統計，過去20年，台灣降雨量達200毫米以上的豪雨天數，全台平均增幅逾七成，總體降雨時數逐年下降，降雨強度卻呈現上升趨勢。為因應氣候變化，氣象局近期將增設短時強降雨預警制度。

氣象預報中心主任呂國臣說，目前氣象局有大雨及豪雨特報，豪雨特報又分為豪雨、大豪雨和超大豪雨。豪雨定義有24小時累積雨量達200毫米，以及三小時內累積雨量達100毫米，不過大豪雨及超大豪雨目前標準僅有24小時累積雨量分別達350毫米及500毫米。

呂國臣說，為考量近年來短時降雨有變急及變大趨勢，正在修訂災害性天氣作業要點，未來只要三小時累積雨量達200毫米，即屬大豪雨，新標準預計明年汛期前（5月）上線。