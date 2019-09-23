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陸最近網管超嚴 連官媒也哀號…都是為了這件事

美國嚴管電子煙 我國草案仍未排進立院審查

2019-09-23 10:52聯合報 記者羅真╱即時報導

美國8月起爆發電子煙有關肺部損傷事件，已知有530起通報病例與8人死亡，官方管制近日再升級。美國食品藥物管理局20日預告草案要求製造商或進口商在電子煙與其他菸草產品上市前提出申請，證明其產品對公眾健康具有保護作用，像是有助原來的吸菸者戒除等。

我國目前並未將電子煙視為菸品納管，只有含尼古丁的電子煙會被視為無許可證的藥品被取締或在邊境被攔下。行政院鑑於電子煙對公眾健康具潛在危害，106年提出菸害防制法修正草案，規範任何人不得製造、輸入、販賣、展示或廣告電子煙等，不過這份草案至今卡關立院。

立法院社福及衛環委員會召委邱泰源表示，本會期以預算審查為主、尚未將該草案排入議程，不過委員會可能視議題重要性再調整審查順序。

衛福部國健署菸害防制組組長羅素英回應，在修法前，中央與地方政府會持續強化宣導電子煙的危害，各縣市也積極強化管制，像新竹市已通過電子煙管理自治條例，台中、新北、台北及宜蘭正研擬中。國健署本周邀請歐盟、澳洲、香港等各國專家來台交流國際上菸害防制的有效措施，作為未來政策擬定的參考。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）上周發布報告，三分之二的電子煙有關肺部損傷病例年齡在18到34歲，均使用過含尼古丁或四氫大麻酚（THC）的電子煙。美國中央政府亡羊補牢之際，各州政府也自力救濟，密西根州9月4日宣布禁止販售加味電子煙，紐約州將於下月跟進，舊金山市於明年跟進。

林清麗表示，目前包含澳洲、新加坡、泰國、阿根廷、汶萊、巴西、烏拉圭、哥倫比亞等多國已全面禁止電子煙，印度政府上周也正式宣布即刻全面禁止電子煙，「期待我國政府部門與民意代表顧及公眾健康，勇敢讓躺在立院的草案通過」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

行政院鑑於電子煙對公眾健康具潛在危害，106年提出菸害防制法修正草案，規範任何人...
行政院鑑於電子煙對公眾健康具潛在危害，106年提出菸害防制法修正草案，規範任何人不得製造、輸入、販賣、展示或廣告電子煙等，不過這份草案至今卡關立院。本報資料照片
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