登革熱防疫 高市鳳凰山步道插旗警示

2019-09-23 10:40 中央社 高雄23日電



高市衛生局疫調一名登革熱確診病例發現個案在鳳凰山步道有活動史，另一名疑似個案也在當地有活動史，衛生局今天起在鳳凰山步道插旗警示，列為登革熱高風險警戒區呼籲民眾注意。

高雄市9月18日經疾病管制署實驗室檢驗確診一例第二型本土登革熱，個案住大寮區會社里，經衛生單位疫情調查發現，個案有鳳凰山步道運動活動史，曾自大寮區光武里復興南路入口處登山，市府防疫團隊9月18日至20日於鳳凰山登山步道入口周邊大寮段及鳳山段現地勘查，陸續掃獲11隻白線斑蚊成蚊並查獲29處積水容器不乏已孳生登革熱病媒蚊幼蟲。

衛生局研判個案於居住地或鳳凰山活動地感染可能性非常高，除派員前往鳳凰山大寮區光武里復興南路入口及步道周邊環境巡檢及噴藥消毒，9月18日起還擴大疫調採血173人，發現其中一名高度疑似個案活動史也與鳳凰山步道有關，研判該場域為登革熱高風險感染地點。

為遏止疫情擴散，衛生局協同該場域管理單位陸軍步兵訓練指揮部今天至10月6日執行鳳凰山入口步道人員進出管理及環境整頓工作，並在當地各登山入口處設置登革熱防治警戒旗及管理站，以達警示及提醒效果，並執行人員進出管理、提供防蚊液及相關登革熱衛教健康管理資訊。

衛生局並依據傳染病防治法要求鳳凰山管理單位陸軍軍官學校、陸軍步兵訓練指揮部務必落實權管場域積極整頓，清除孳生源及積水容器如帆布等人工容器或髒亂堆積物。

衛生局呼籲，鳳凰山步道即日起已列為登革熱高風險感染地點，解除日期視後續登革熱疫情調整，籲請市民避免進入鳳凰山步道周邊警戒區，如有必要進入者，請著長袖衣褲及噴灑防蚊液，務必做好自我防蚊等防範措施。