東部返鄉仍想搭普悠瑪 台鐵秋節攜眷實名票銷售負成長

2019-09-23 09:44 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



今年中秋連假，台鐵實名制列車首度開放其眷屬購票，原以為會使購票更加踴躍，與去年中秋連假，反而呈現負成長。對此，專家表示，人次下滑可能與提供車種有關。

2016年端午連假，台鐵局推出實名制列車，限身分證U和V開頭的民眾購票，並於同年中秋連假，擴大辦理至設籍花東民眾亦可享有該項服務。

為顧及其眷屬，台鐵局於今年中秋連假，首度開放8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣及國民身分證統一編號第一碼為U或V及，以及其配偶、直系血親一親等民眾訂票，實名制車票可攜帶家眷的政策正式上路。

不過，據台鐵局提供數據顯示，去年中秋連假期間開行四列次普悠瑪號，提供1488席座位，賣出1063張；今年中秋連假期間，開行PP自強號三列次，普悠瑪號一列次，提供更多的2070席座位，賣出的張數較少為993張。減少70張，成長率為-7.04％。

對於反應不如預期，台灣鐵道暨國土規劃學會表示，台鐵針對於連續假期、提供予東部地區實名制返鄉服務的人次下滑，可能車種是關鍵因素。去年秋節四列車皆為普悠瑪自強號，售票張數為座位數約71％；但今年秋節僅有一列次普悠瑪自強號、餘三列為推拉式自強號，以致雖然編組座位提升，但售票張數較去年低、也導致售票張數僅為作位數48％，未及一半。