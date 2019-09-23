東部返鄉仍想搭普悠瑪 台鐵秋節攜眷實名票銷售負成長
今年中秋連假，台鐵實名制列車首度開放其眷屬購票，原以為會使購票更加踴躍，與去年中秋連假，反而呈現負成長。對此，專家表示，人次下滑可能與提供車種有關。
2016年端午連假，台鐵局推出實名制列車，限身分證U和V開頭的民眾購票，並於同年中秋連假，擴大辦理至設籍花東民眾亦可享有該項服務。
為顧及其眷屬，台鐵局於今年中秋連假，首度開放8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣及國民身分證統一編號第一碼為U或V及，以及其配偶、直系血親一親等民眾訂票，實名制車票可攜帶家眷的政策正式上路。
不過，據台鐵局提供數據顯示，去年中秋連假期間開行四列次普悠瑪號，提供1488席座位，賣出1063張；今年中秋連假期間，開行PP自強號三列次，普悠瑪號一列次，提供更多的2070席座位，賣出的張數較少為993張。減少70張，成長率為-7.04％。
對於反應不如預期，台灣鐵道暨國土規劃學會表示，台鐵針對於連續假期、提供予東部地區實名制返鄉服務的人次下滑，可能車種是關鍵因素。去年秋節四列車皆為普悠瑪自強號，售票張數為座位數約71％；但今年秋節僅有一列次普悠瑪自強號、餘三列為推拉式自強號，以致雖然編組座位提升，但售票張數較去年低、也導致售票張數僅為作位數48％，未及一半。
學會提醒，台鐵更新售票系統後，強調更能因應旅客供需差異，如今看起來台鐵新售票系統仍無法避免連續假期供過於求的容量浪費。建議台鐵應透過新一代售票系統貼近實際需求，避免造成路線、車輛、人力的無謂耗損。
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