吳德榮：本周受東北風影響 周四晚起水氣增多

2019-09-23 07:38 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，全台灣多以多雲到晴的天氣為主，周四晚間至下周日水氣多，北海岸、東北角及北部山區降雨最明顯。

吳德榮表示，最新（22日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今天至周四白天受東北風影響，北台灣大多仍為多雲時啨的天氣；迎風面偶爾雲量增多、有局部短暫雨的機率，其中以北海岸、東北角及北部山區機率較高；中南部及花東為晴時多雲，山區午後偶有零星短暫陣雨的機率。北台灣白天舒適、其他地區白天略偏熱，各地早晚稍涼。今日氣溫：北部20至29度，中部22至32度，南部22至33度，東部22至33度。

他說，周四晚至下周日水氣增多，北台灣雲量增多、有局部短暫雨，其中以北海岸、東北角及北部山區降雨最明顯；花東為多雲、偶有局部短暫雨的機率，中南部仍為晴時多雲、山區午後有零星短暫陣雨。北台灣白天氣溫略降。

塔巴颱風中心已通過對馬海峽，逐漸變性為溫帶氣旋；今晚、明天北海道的天氣仍受其影響；有相關行程應注意。