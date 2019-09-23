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吳德榮：本周受東北風影響 周四晚起水氣增多

2019-09-23 07:38聯合報 記者雷光涵╱即時報導

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，全台灣多以多雲到晴的天氣為主，周四晚間至下周日水氣多，北海岸、東北角及北部山區降雨最明顯。

吳德榮表示，最新（22日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今天至周四白天受東北風影響，北台灣大多仍為多雲時啨的天氣；迎風面偶爾雲量增多、有局部短暫雨的機率，其中以北海岸、東北角及北部山區機率較高；中南部及花東為晴時多雲，山區午後偶有零星短暫陣雨的機率。北台灣白天舒適、其他地區白天略偏熱，各地早晚稍涼。今日氣溫：北部20至29度，中部22至32度，南部22至33度，東部22至33度。

他說，周四晚至下周日水氣增多，北台灣雲量增多、有局部短暫雨，其中以北海岸、東北角及北部山區降雨最明顯；花東為多雲、偶有局部短暫雨的機率，中南部仍為晴時多雲、山區午後有零星短暫陣雨。北台灣白天氣溫略降。

塔巴颱風中心已通過對馬海峽，逐漸變性為溫帶氣旋；今晚、明天北海道的天氣仍受其影響；有相關行程應注意。

中央氣象局說，本周二至下周日（24日至29日）均為東北風的天氣型態，降雨不至於太明顯，主要降雨是在地形迎風面的北部及東半部地區，有不定時的局部短暫雨，中南地區大多為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨；預測氣溫方面，時序正進入到秋季，秋高氣爽，尤其在清晨及夜晚秋意漸濃，各地低溫約22到25度，白天北部及東半部較為舒適，高溫約26至30度，而中南部則稍感悶熱，高溫可達32、33度。

氣象局說，時序正進入到秋季，秋高氣爽，尤其在清晨及夜晚秋意漸濃。本報資料照
氣象局說，時序正進入到秋季，秋高氣爽，尤其在清晨及夜晚秋意漸濃。本報資料照
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吳德榮高溫

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