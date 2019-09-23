彭啟明：今是秋分日夜對半 台灣將逐漸轉涼

2019-09-23 07:31 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



今天是二十四節氣中的秋分。天氣風險公司總經理彭啟明說，過了今天，白天逐漸減少，黑夜增加，當然逐漸轉涼，本周仍維持東北風的天氣型態。

彭啟明表示，秋分是天文型的節氣，今天太陽直射赤道，南北半球，日夜對半分，過了今天，白天逐漸減少，黑夜增加。下一個節氣是寒露、霜降及立冬，從氣候統計上，的確會降溫，但隨著全球暖化及氣候變遷等，短中長期的氣候變化，有時候大家反而會對照不出，或只能從印象或字面上來看節氣這個時間該有的天氣特徵。

他說，這周還是維持著東北風，但和上周相比稍弱一些。東北風的天氣，大致上北東迎風面偶有地形雲，偶有局部迎風面的地形雨，中南部則是穩定的天氣型態。溫度上，北部約20-29度，未來幾天可能中午會在30度上下，中南部可以到31-33度，相對偏暖些。

至於颱風，彭啟明指出，目前太平洋高壓位置偏北偏東，西太平洋區域的大氣環流還在盤整中，這周還沒有大幅度的變化，可能還有低壓發展，但尚未有影響台灣的直接機率發生，這周大家可以稍微放輕鬆。

要留意的是空氣汙染。他說，這波東北風配合上大陸高壓，帶來中國東岸的汙染物，目前已經影響北部區域，北部部分區域，有機會到達敏感族群不健康等級；中南部則是大氣穩定，本地汙染不容易擴散，汙染物很容易在西半部滯留，午後陽光照射下的光化反應，加上境外汙染，兩個累積可能會大面積的到達敏感族群不健康以上的等級。

中央氣象局說，今天在東北風影響下，北部及東半部地區仍有機會出現局部短暫雨，由於花東及恆春半島附近的水氣減少，因此這些地方的降雨不至於像昨天那樣明顯。北部及東北部白天的降雨偏向於山區及基隆北海岸，到了晚上平地的降雨機率會稍微提高些，中南部則為多雲到晴，只有山區午後有局部短暫陣雨。

溫度方面，清晨各地稍涼，低溫約20到24度，白天北部及東半部較為舒適，高溫在26至28度左右，而中南部仍有熱的感覺，高溫約31、32度，日夜溫差在中南部會較大些，請留意日夜溫度的變化。