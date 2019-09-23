最新研究顯示長期頭痛可能會「傷腦筋」

2019-09-23 07:25 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



頭痛只是小毛病嗎？根據最新的研究指出，過去認為長期、原發性的頭痛，並不會「傷腦筋」，但新的研究卻認為可能傷害腦部小血管，及改變腦構造，還是要注意；同時醫師提醒如果有突然發生的猛烈頭痛等6項症狀，可能是嚴重病變的警訊，必須馬上就醫。

台灣頭痛學會今天在台南文化中心舉辦頭痛講座，邀請到學會前理事長、現任台南市活水診所院長王博仁等多名醫師，與民眾分享頭痛的知識。

台南市立醫院神經內科主治醫師蔡青芳表示，頭痛好比上帝在人體安裝的警鈴，當警鈴響起時，可能是：

1.真的危險示警，例如：顱內構造異常，包含顱內腫瘤，腦部創傷出血，腦膿瘍，腦部動靜脈畸形等之紅色警告；有時候它只是黃色警告，告訴我們身心過於勞累，該休息了，例如：原發性頭痛，包含偏頭痛，緊張型頭痛等。

2.警報器過於敏感，也就是大腦結構正常，卻過度敏感，頻頻引發頭痛，例如：慢性每日頭痛等，還大大降低生活品質。

佳里奇美醫院神經內科主治醫師陳南丞表示，頭痛常伴隨著頭暈，頭暈也常伴隨著頭痛。頭痛與頭暈(眩暈)可以是一種疾

病，也可以是一個症狀。許多內科疾病，甚至情緒、睡眠品質、藥物以及壓力等等，都可以引起頭痛或頭暈。它們可以是無害的，也可以是個警訊。頭痛或頭暈，應尋求專業醫療協助，排除器質性問題後，調整生活作息及解除誘發因子，往往能回復平靜生活。

活水神經内科診所神經科主治醫師柯登耀常被問到「到底頭痛會不會傷腦筋？」他說答案是會，但也是不會！

其中「次發性頭痛」有不少是因顱內的問題所造成，如腦部腫瘤、腦血管病變、腦炎或腦膜炎、代謝問題或荷爾蒙不平衡引起的腦部障礙、或是因藥物造成的腦部功能受損，這類的頭痛就極可能會傷腦筋，引起思考或認知上的障礙。而對於大多數原發性頭痛而言，科學家和醫師經過長期的觀察和研究，在頭痛發生時，是會影響我們的認知能力的，但是頭痛結束後是會復原。

但最新研究卻也發現常常偏頭痛，是會造成腦部小血管的傷害，特別是預兆偏頭痛（發作前會有預兆），關聯性更是顯著。另外經常性的緊縮型頭痛發作似乎有可能引起腦神經構造上的改變，但相關的證據可能需要更多的研究來佐證。

柯登耀表示，這兩三年來也陸續有一些研究顯示，經常性的偏頭痛發作似乎是失智症的一個危險因子，特別是中年時期的偏頭痛發作與阿茲海默氏症的發生有明顯的相關性。所以似乎就連過去認為不會影響腦部功能的原發性頭痛，也可能會「傷腦筋」，需要醫師和科學家進行更多的觀察和研究才能有更清楚的輪廓。