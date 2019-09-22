六福犀牛寶寶名子揭曉 「珠五花」晉升人氣王
每年9/22為「世界犀牛日」，莊福文教基金會長期關注犀牛保育，今年全球世界犀牛日邁入第十個年頭之際，舉辦「紅鼻子挺犀牛．鐵牛三項運動會」，邀遊客一同支持犀牛保育。另外，也揭曉了七月甫出生的犀牛新生兒網路命名票選結果，莊福文教基金會董事長莊秀石表示，六福村是亞洲繁育犀牛最成功的地方，從40年前的8隻犀牛，上個月誕生新的犀牛後，到現在已來到21隻。
「紅鼻子挺犀牛．鐵牛三項運動會」在各界名人齊聚力挺，大跳守護犀望大會操拉開序幕後，進行鐵牛三項趣味PK賽，活動現場動物大明星們奮力為犀牛搬回一日食糧牧草，打擊非法盜獵傳球接力，大團結為犀牛加油打氣，用盡全力捍衛全球犀牛的生存權。六福旅遊集團也持續堅持4大友善環境原則「野生動物不毒殺」、「動物鱗角不買賣」、「居家寵物不棄養」、「友善耕作不施藥」，邀大眾一同用行動愛護動物救地球。
除了透過有趣的活動，喚起眾人對於犀牛面臨生存危機的重視，今天也揭曉了七月甫出生的犀牛新生兒網路命名票選結果，由上萬人票選出小小犀牛郎名字為「珠五花」。未來六福旅遊集團將繼續邀請民眾參與，以勸募資金支持野生動物救援保育工作，規劃和國際野生動物保育機構及本土保育物種推動研究，以及復育單位共同推動野生動物保育工作及宣導推廣活動，持續致力生態保育及環境永續相關議題。
留言