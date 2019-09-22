嘉市「覺醒藝術」聲請破產 合作廠商錯愕

2019-09-22 21:08 中央社 嘉義市22日電



嘉義市有10年歷史的知名公司「覺醒藝術」，今天在臉書突然宣布將聲請破產，合作廠商聽聞錯愕，尋求溝通因應。

根據覺醒藝術資料，2009年由嘉義市一群高中生創辦的「覺醒音樂祭」，舉辦至今10年，成為知名的國際搖滾音樂節，在2016年由覺醒藝術公司開設嘉義市首家LIVE HOUSE「傲頭厝展點空間」，2018年曾被波蘭音樂媒體Beehype評為當年世界最棒六月音樂節之一。

覺醒藝術今天下午突然在臉書貼文指出，因為市場僧多粥少、利潤微薄，加上公司營運不善，導致財務周轉不靈，在今年覺醒音樂祭結束後，公司營運虧損越見擴大，雖不斷籌措資金，終究無法順利，無力再舉辦活動。

覺醒藝術表示，將委由法律事務所向嘉義地方法院聲請公司破產，將所有資產及帳務造冊，交由法院審理以期公平分配資產，保障所有債權人的權益，不得不忍痛含淚，殘酷地向一路支持覺醒藝術的朋友們說聲「對不起」。

覺醒藝術並表示，為了盡量不影響廣大樂迷朋友們權益，關於2020覺醒大暖祭、覺醒音樂祭、美秀集團（八寶山）、鐵玫瑰及傲頭厝等活動，覺醒藝術將盡快找活動原委託商、協力商或其他有興趣廠商接手，相關後續消息將不定期在官網公告。

嘉義市一家合作廠商對此訊息感到錯愕，並指出仍有覺醒藝術舉辦今年音樂祭的載送樂團及歌手等車資尚未收到，加上其他廠商的硬體設備等費用也要解決，除了希望覺醒藝術審慎思考，也會尋求溝通因應。