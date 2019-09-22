親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

韓國瑜遲到說後續 松田康博：不認同批評「某某是智障」

嘉市「覺醒藝術」聲請破產 合作廠商錯愕

2019-09-22 21:08中央社 嘉義市22日電

嘉義市有10年歷史的知名公司「覺醒藝術」，今天在臉書突然宣布將聲請破產，合作廠商聽聞錯愕，尋求溝通因應。

根據覺醒藝術資料，2009年由嘉義市一群高中生創辦的「覺醒音樂祭」，舉辦至今10年，成為知名的國際搖滾音樂節，在2016年由覺醒藝術公司開設嘉義市首家LIVE HOUSE「傲頭厝展點空間」，2018年曾被波蘭音樂媒體Beehype評為當年世界最棒六月音樂節之一。

覺醒藝術今天下午突然在臉書貼文指出，因為市場僧多粥少、利潤微薄，加上公司營運不善，導致財務周轉不靈，在今年覺醒音樂祭結束後，公司營運虧損越見擴大，雖不斷籌措資金，終究無法順利，無力再舉辦活動。

覺醒藝術表示，將委由法律事務所向嘉義地方法院聲請公司破產，將所有資產及帳務造冊，交由法院審理以期公平分配資產，保障所有債權人的權益，不得不忍痛含淚，殘酷地向一路支持覺醒藝術的朋友們說聲「對不起」。

覺醒藝術並表示，為了盡量不影響廣大樂迷朋友們權益，關於2020覺醒大暖祭、覺醒音樂祭、美秀集團（八寶山）、鐵玫瑰及傲頭厝等活動，覺醒藝術將盡快找活動原委託商、協力商或其他有興趣廠商接手，相關後續消息將不定期在官網公告。

嘉義市一家合作廠商對此訊息感到錯愕，並指出仍有覺醒藝術舉辦今年音樂祭的載送樂團及歌手等車資尚未收到，加上其他廠商的硬體設備等費用也要解決，除了希望覺醒藝術審慎思考，也會尋求溝通因應。

相關新聞

薄外套、雨具準備好 氣象局一張圖看未來一周天氣

2019-09-22 17:21

她搭飛機看見颱風「塔巴」 網友：上帝視角

2019-09-22 17:23

影／今年颱風「哈日」？氣象局：高壓偏北

2019-09-22 17:35

驚！「覺醒音樂祭」主辦者「覺醒藝術」 聲請破產

2019-09-22 16:39

國內汽、柴油價格 明日起各調漲0.5元及0.9元

2019-09-22 12:26

室內健身腳踏車 可穩定帕金森氏症

2019-09-22 19:17

阿茲海默症戴新帽 可減緩記憶衰退

2019-09-22 19:17

研究：喝茶好處多 有助心臟大腦健康

2019-09-22 19:16

塔巴颱風影響！華航、台灣虎航多航班取消延遲

2019-09-22 17:00

預防腸病毒 醫護人員籲要用清水「濕」洗手

2019-09-22 16:56

照顧失智者 譚艾珍：辦家家加上「開心」與「細心」

2019-09-22 14:56

失智症會遺傳 高市大同醫院提早助下一世代防失智

2019-09-22 14:53

馬來西亞來台旅客增 客機為此換更大

2019-09-22 14:47

遲來一甲子的婚禮 8旬阿公替癱瘓妻披白紗圓夢

2019-09-22 14:06

全台唯一Pokémon GO Safari Zone在新北 搭機捷抽好禮

2019-09-22 13:38

保健看過來／恍神、幻聽以為卡到陰 恐是思覺失調症

2019-09-22 13:32

愛肝達人站／肝癌好發於男性 男是女三倍

2019-09-22 13:32

健康相談室／兩臂量血壓落差大 注意血管病變

2019-09-22 13:32

好好吃／3道日式家常菜 秋天胃口大開

2019-09-22 13:24

7-8月發票中4000元 等12月領省800稅金

2019-09-22 13:22

是你嗎? 5-6月發票千萬大獎 還有8張未領

2019-09-22 13:22

彰化6千人今大淨灘 學生發現死豬緊急通報

2019-09-22 12:28

2026超高齡社會照護困擾多 長庚邀日專家分享復健新法

2019-09-22 12:04

日照漸短可能影響情緒 醫師建議多運動

2019-09-22 11:57

車禍照胸部電腦斷層 意外發現肺腺癌

2019-09-22 11:43

長浪警戒 基隆北海岸今天留意瘋狗浪

2019-09-22 11:43

喝水或吃東西常咳嗽、嚴重流口水 長庚：吞嚥困難徵兆

2019-09-22 11:41

因外表遭霸凌 顱顏患者用畫展家庭支持

2019-09-22 11:28

夏天已過 鳳凰花仍豔麗綻放迎學子

2019-09-22 10:50

颱風影響 長榮2往返高雄福岡班機取消

2019-09-22 10:07

今年颱風為何又哈日？ 賈新興直指關鍵原因

2019-09-22 10:03

是你嗎？5-6月統一發票千萬大獎還有八張未兌領

2019-09-22 09:47

梅山斷層已延伸到新港 學者：應注意震後二次災害

2019-09-22 09:09

長庚永慶盃路跑 北嘉高4萬人響應

2019-09-22 08:09

吳德榮：天氣好轉最高溫29度 塔巴颱風襲日韓

2019-09-22 07:22

雲嘉失智比率最高 日專家抵嘉交流

2019-09-22 00:27

今年首次 員山子分洪15小時 基隆河水位降

2019-09-21 23:52

他繪失智友善地圖 「媽媽失智給我上了十堂課」

2019-09-21 23:19

任意穿越馬路 拿叉錯拿刀 竟是額葉顳葉型失智

2019-09-21 23:19
看更多

熱門文章

薄外套、雨具準備好 氣象局一張圖看未來一周天氣

2019-09-22 17:21

驚！「覺醒音樂祭」主辦者「覺醒藝術」 聲請破產

2019-09-22 16:39

吳德榮：天氣好轉最高溫29度 塔巴颱風襲日韓

2019-09-22 07:22

企業最愛碩士生…台大連三年奪冠 北藝首入前10名

2019-09-22 00:13

愛你無條件？感情裡付出大於回報的5個星座

2019-09-22 09:00

健康相談室／兩臂量血壓落差大 注意血管病變

2019-09-22 13:32

今年颱風為何又哈日？ 賈新興直指關鍵原因

2019-09-22 10:03

是你嗎？5-6月統一發票千萬大獎還有八張未兌領

2019-09-22 09:47

殺破狼周運勢／雙子與曖昧對象明朗化 天秤桃花運勢旺盛

2019-09-22 00:00

她搭飛機看見颱風「塔巴」 網友：上帝視角

2019-09-22 17:23

肯亞國家保護區出現一匹…點狀紋路的斑馬？

2019-09-21 21:58

每日星座運勢／天秤有機會交新朋友　得財費心吃力

2019-09-22 00:00

梅山斷層已延伸到新港 學者：應注意震後二次災害

2019-09-22 09:09

嘉義有家店中店！ 兒子「鮭毛」藏身老爸麵店賣壽司

2019-09-22 12:22

塔巴颱風影響！華航、台灣虎航多航班取消延遲

2019-09-22 17:00

中油明汽油大漲5角柴油9角 汽油原本應漲更多

2019-09-22 12:10

白晝之夜又來了！ 10月5日大直內湖狂歡整夜

2019-09-22 12:11

影／今年颱風「哈日」？氣象局：高壓偏北

2019-09-22 17:35

彰化6千人今大淨灘 學生發現死豬緊急通報

2019-09-22 12:28

「中醫藥發展法」草案預告 中央獎勵種植中藥首入法

2019-09-22 10:31

國內汽、柴油價格 明日起各調漲0.5元及0.9元

2019-09-22 12:26

喝水或吃東西常咳嗽、嚴重流口水 長庚：吞嚥困難徵兆

2019-09-22 11:41

台大團隊設計隔震機構 奪抗震盃10萬獎金

2019-09-21 23:05

胸前愛心挖空好性感！謝金燕霸氣現身MSGM秀場

2019-09-22 15:13

車禍照胸部電腦斷層 意外發現肺腺癌

2019-09-22 11:43

今年首次 員山子分洪15小時 基隆河水位降

2019-09-21 23:52

長庚永慶盃路跑 北嘉高4萬人響應

2019-09-22 08:09

【童年記憶】丁招弟／送花滿手香

2019-09-22 06:00

【賞文迴響】黃欣潔／自信最美

2019-09-22 06:00

亞航9月23日凌晨12點大促銷 台北飛大阪3千有找

2019-09-22 18:47

緋紅女巫、曾之喬 Ferragamo花園大秀同場比美

2019-09-22 15:34

【童言童語】彭美玲／完蛋

2019-09-22 06:00

「塔巴」輕颱遠離 秋涼天氣將持續3至4天

2019-09-22 18:14

雲嘉失智比率最高 日專家抵嘉交流

2019-09-22 00:27

遲來一甲子的婚禮 8旬阿公替癱瘓妻披白紗圓夢

2019-09-22 14:06

屈公病防疫 中和14處管制區域

2019-09-21 23:12

「珍珠」海外大夯成台灣之光 賣去國外應符合規範

2019-09-22 18:03

全台唯一Pokémon GO Safari Zone在新北 搭機捷抽好禮

2019-09-22 13:38

台灣虎航過5歲生日！9月25日早上10點會員封館 機票單程未稅55元起

2019-09-22 17:26

颱風影響 長榮2往返高雄福岡班機取消

2019-09-22 10:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top