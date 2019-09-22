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阿茲海默症戴新帽 可減緩記憶衰退

2019-09-22 19:17台灣醒報 記者許雅筑╱台北報導

頭戴裝置能減緩記憶衰退！阿茲海默症影響著全球數百萬人的生活，卻一直都未找到治療方式。但位於美國的NeuroEM Therapeutics公司於17日公布，他們已研發出一種能改善阿茲海默症症狀的頭戴裝置，預計2021年上市。

該裝置有著帽子的外型，並且會以特定頻率發射電磁波，而根據開放標籤臨床試驗結果顯示，這項裝置可以透過分解在大腦中形成的有毒蛋白質來避免記憶衰退的狀況。目前研究人員正在籌畫下一階段的臨床測試，NeuroEM Therapeutics公司表示，希望能趕快得到美國食品藥品監督管理局（FDA）的核可，並讓商品在2021年上市。

根據《每日醫學新聞》報導，在臨床試驗中，研究人員找了8位輕度／中度阿茲海默症患者參與實驗，這些參與者的看護都被教導如何使用該頭戴裝置，讓參與者能在家中使用該裝置。參與者一天中接受頭戴裝置的2次治療，每次療程1小時，這樣一直持續了2個月。

2個月後，8位參與者身上均未出現副作用，研究人員接著用阿茲海默症評估量表對參與者的認知能力進行評估，結果發現根據量表，8位參與者當中有7位的分數都提高的4分以上，這意味著他們的認知能力恢復到前一年的水平。而改善後的認知能力在療程結束後持續了2個禮拜之久，這代表阿茲海默症的惡化情形被改變了。

除此之外，研究人員也針對參與者進行療程前後的血液與腦脊液樣本、核磁共振成像掃描結果進行分析。他們分析血液與腦脊液樣本後發現，頭戴裝置讓腦中與認知功能損害有關的的β澱粉樣蛋白斑塊和tau蛋白纏結分解了。至於核磁共振成像掃描結果則顯示，參與者扣帶皮層中的腦細胞之間有更好的連結，這也與認知功能（包括決策能力）的改善有很大的關係。

根據《Medical Xpress》報導，2個月試驗療程結束後，參與者均希望能持續使用該頭戴裝置進行治療，這對研究人員來說是實驗成功最好的證據。研究人員正在籌劃更大規模的試驗，預計平均會持續17個月，且會有約150位輕度／中度阿茲海默症患者參與試驗。

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阿茲海默症患者

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