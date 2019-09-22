室內健身腳踏車 可穩定帕金森氏症

2019-09-22 19:17 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



近期研究顯示，一種內建遊戲的室內健身腳踏車，對改善患者活動狀況的效果良好。(photo by Matthew Anderson in Flickr) 分享 facebook 「健身遊戲」對帕金森氏症患者益處多多！帕金森氏症是一種慢性神經退化疾病，主要影響運動神經系統，會出現的症狀有顫抖、肢體僵硬等等。而要改善症狀，運動相當關鍵。近期研究顯示，一種內建遊戲的室內健身腳踏車，對穩定帕金森氏症病情相當有用。

運動與藥物效果相似

根據《每日醫學新聞》報導，研究人員讓帕金森氏症患者騎室內健身腳踏車，而該室內健身腳踏車附有螢幕，讓使用者能夠玩遊戲。例如，使用者可以與其他使用者進行騎車比賽，也能單純挑戰自己過去的紀錄。系統會透過檢測使用者的心率了解使用者的狀況，調整遊戲的難度。

研究顯示，帕金森氏症患者每週騎室內健身腳踏車三次，每次30-45分鐘，進行6個月後，比起單純進行伸展運動6個月的患者，依據帕金森病綜合評量表的評估標準，平均分數低了4.2分（分數愈高代表症狀愈嚴重）。

除此之外，結果也顯示有氧運動在改善帕金森氏症患者的運動特徵方面，與左旋多巴（一種協助改善肌肉控制的藥物）的效果相似，只是有氧運動僅能「穩定」，左旋多巴能「改善」運動特徵。

逐漸改善病症

一篇發表在神經工程學雜誌的評論中，結合七項研究的綜述文章中也寫道，「健身遊戲」能改善帕金森氏症患者的平衡感與運動狀況，也對他們行走有幫助。另外，室內健身腳踏車也解決了「要去哪裡運動？」的困擾。

根據《每日科學》報導，研究人員表示，可以進一步針對室內健身腳踏車進行開發與改良，未來或許也能幫助其他疾病的患者，透過培養運動習慣達到改善疾病症狀的效果。

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