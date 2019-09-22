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研究：喝茶好處多 有助心臟大腦健康

2019-09-22 19:16台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導

新加坡的團隊發現，喝茶能使大腦的結構更有效率。（photo by StockSn...
新加坡的團隊發現，喝茶能使大腦的結構更有效率。（photo by StockSnap via pixabay, used under CC License）
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新加坡國立大學最新研究顯示，定期喝茶的好處非常的多，除了先前的研究外，最近更確認喝茶有助於改善大腦的健康，對茶飲愛好者可說是一大福音。

有助腦部健康

根據《每日科學新聞》報導，新加坡國立大學楊潞齡醫學院心理醫學系助理教授雷鋒（音譯）的研究顯示，定期喝茶有助於維護腦部健康，並對會隨著年紀增長而退化的腦部組織具有保護作用。

先前的研究已經證明，喝茶對人體健康有極大的好處，包含能促進正向情緒管理、心血管疾病預防，和減少認知能力下降的風險。而一般民眾較為熟知的提神或是喝熱茶放鬆身心靈也是喝茶的眾多好處之一。

每週4次，長達25年

英國《衛報》指出，這項研究由雷鋒的團隊、英國埃塞克斯大學與劍橋大學共同策劃，招募了36名60歲以上的長者，在2015-2018年間進行測試。研究顯示，不管是綠茶、紅茶或是烏龍茶，只要受試者每週喝至少4次，且長達25年，其大腦的結構就比沒喝茶的還要好。

雷鋒教授用道路交通來解釋這項發現。他將腦部各區域比喻為道路上的目的地，而各區域之間的連結就是道路。當道路系統以較為有效快速的方式連結各目的地，車輛與乘客的移動就會比較快速，而且耗費繳少資源。而那些有飲茶習慣的受試者的大腦結構，正是擁有比較有效率的鍵結。

雷鋒教授的團隊也準備在未來進一步探討到底是茶裡面的何種化學物質造就此等功效。

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