台灣虎航過5歲生日！9月25日早上10點會員封館 機票單程未稅55元起

2019-09-22 17:26 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



台灣虎航邁向5周年，推出一系列活動慶祝生日。圖／台灣虎航提供 分享 facebook 台灣虎航迎接5周年生日，祭出會員封館活動，9月25日早上10點起推出會員封館活動，就有機會購入單程未稅機票55元、555元、955元等優惠票價。即使沒有搶到也沒關係，票價若出現刪除線且價格較低票價，就表示該機票可享有5折優惠。

台灣虎航自2014年9月26日起開航，至今已經邁向5周年，服務網路涵蓋日韓澳泰等22個航點、29條國際航線，載客人數也邁向千萬人次。配合5歲生日，台灣虎航從9月初推出一系列宣傳活動及計畫，預計送出15張來回機票及上千張機票折價券。

台灣虎航同步歡慶tigerclub上線兩周年，會員人數突破50萬，特別舉辦會員封館活動，9月25日早上10點到當天晚上的11點59分間，凡是在9月18日前，回饋金額累計達到100點（含）以上的會員，就有機會收到會員限定封館促銷獨家邀請郵件，憑指定活動網頁登入，並進行身分驗證，就有機會可以買到最低55元、555元、955元單程未稅機票。

此外，只要在沒有獨享促銷優惠價的日期區間，票價處如有出現刪除線並出現較低的票價，就表示該機票價格可享5折優惠。如在會員封館當日於指定購票網頁購買機票，還可獲得會員回饋金5倍加碼好康。此優惠限同時購買來回程，旅行期間為2019年9月25日起至2020年3月28日止。

不僅如此，台灣虎航針對tigerclub會員回饋金累計最高的前5名及tigerclub會員飛行次數最多的前5名，贈送1張會員專屬來回機票，共計送出10張免費來回機票。