塔巴颱風影響！華航、台灣虎航多航班取消延遲

2019-09-22 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



受到塔巴颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，多加航空公司往返福岡、釜山等航班取消，旅客前往搭乘前可上各航空公司官網，留意航班最新動態。

華航表示，受到塔巴颱風影響，9月22日到9月23日台北往返釜山航班有異動，9月22日的CI186 / CI187取消。9月23日的放大機型CI188 / CI189取消。另台北往返福岡航班，CI128 / CI129航班取消，CI3116/ CI3117延遲至9月23日並放大機型。