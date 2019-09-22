預防腸病毒 醫護人員籲要用清水「濕」洗手

2019-09-22 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



腸病毒疫情升溫，9月開學以來，因腸病毒急診就醫及住院治療的患者明顯增加。花蓮門諾醫院兒科病房舉辦衛教宣導活動，教導家長們如何預防腸病毒以及如何照顧腸病毒的孩子，護理長郭品妤表示，預防腸病毒最重要的不僅是勤洗手，還要「濕」洗手才能有效杜絕病毒傳染，乾洗手產品無法完全殺菌。

1歲5個月的小凱身體四肢及屁股長滿了水泡，不斷在床上哭鬧，令陪在一旁的媽媽很心疼。護理長郭品妤說，近來腸病毒個案明顯增加，除了皰疹性咽峽炎造成咽喉潰瘍外，原本僅好發於手足間的水泡疹子，也出現在手、腳關節處、屁股甚至是背部；有些家長誤以為是水泡或過敏，就醫確診後才知是腸病毒。為避免抓破感染，除擦止癢藥膏外，也建議家長以拍打方式替代抓癢。

郭品妤進一步指出，有些家長會選擇購買含酒精成分的乾洗手液，但這類的乾洗手液無法完全殺菌及預防病毒傳染，唯有用清水「濕」洗手，並落實「吃東西前、上廁所後、看病前後、擤鼻涕後、接觸嬰幼兒前」的洗手五時機及洗手五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」，才能有效降低感染腸病毒的機會。此外，家中若有2個以上的孩子，其中一位若罹患腸病毒，一定要落實隔離照護，以免發生交互傳染。

有家長問「孩子喉嚨破了很多洞，不吃不喝該怎麼辦？」郭品妤說，可選擇高熱量如冰淇淋、布丁、果汁牛奶等冰涼的液體或食物，讓患者適當的補充熱量與水分，只要患者願意喝，盡可能滿足需求；熱的液體或食物只會讓喉嚨更加疼痛，千萬不要逼迫患者食用，放涼後再飲用，營養不減分。

小兒科醫師鄭永隆強調，腸病毒的傳染力非常強，除了腸病毒感染者在發病前病毒便有傳染力，發病後1周內傳染力最強，呼籲家長不可輕忽，室內除了加強環境整潔與消毒，更要教導孩子養成良好的衛生習慣。