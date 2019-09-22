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因外表飽受霸凌 12顱顏患者畫出家庭溫暖

2019-09-22 17:03中央社 台北22日電

顱顏患者因外表和常人不同，經常飽受同儕霸凌與異樣眼光，12名顱顏患者用畫筆畫出支持他們走過霸凌的家庭的溫暖故事，羅慧夫顱顏基金會將畫作集結成公益月曆，今天正式開賣。

羅慧夫顱顏基金會今天舉辦2020年Lovely Home公益桌曆首賣記者會，這次的桌曆是由12名亞洲顱顏患者用畫作道出家庭溫馨故事，今天記者會中也舉辦頒獎典禮並展出12幅顱顏患者原創作品。

來自菲律賓的得獎者伽莉（Cherry Del C.Mariano）今年22歲，從小雙側唇顎裂的她，由於發音不標準，飽受同儕排擠和嘲笑，她總是以一條頭巾遮掩鼻子和嘴巴，最大的心願就是當個普通人，過著平凡的生活。

伽莉說，她有6個兄弟姊妹，其中一名哥哥也患有唇裂，從小父親為了保護他們不被取笑，幾乎不讓他們出門，父親則靠著當吉普車司機賺取微薄薪水，不料4年前父親因病過世，全家人生計頓時陷入困境，想治療唇顎裂的夢想更加遙不可及。

隨後，伽莉在因緣際會下認識菲律賓羅慧夫顱顏基金會，不僅讓她交到了朋友，基金會甚至資助她進行植骨手術、語言治療，手術過後她擁有了從未有過的自信心，徹底改變人生，未來希望能成為空服員，並以「男人與鳥巢中的7隻小鳥」畫作，記錄父親的溫暖力量。

另一名獲獎者徐仁萱，患有罕見的皮爾羅賓症，導致小下巴、舌後垂、顎裂等問題，仁萱媽媽不氣餒，每天盡心盡力照顧，讓仁萱在充滿愛的環境下長大；如今11歲的仁萱不僅頭腦靈活，也常在朗讀、演講比賽中得獎，這次也以畫筆畫出「草地上的快樂時光」獲獎。

羅慧夫顱顏基金會表示，家庭態度深深影響顱顏孩童的自我價值感，陪孩子練習不悲觀，是顱顏家長必要的功課，孩子有了自信心，不僅較不容易被同儕態度影響，也能更懂得如何處理人際關係，而家庭的支持也在顱顏患者的畫作當中展露無疑。

集結顱顏患者畫作製成的2020年Lovely Home公益桌曆，即日起可上網（www.nncf.org）訂購，扣除印製成本後的盈餘將全數運用於「好好長大」募款計劃，幫助台灣顱顏患者得到全人醫療，涵蓋外科、矯正牙科、語言、聽力和心理。

患者羅慧夫語言

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