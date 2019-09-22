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照顧失智者 譚艾珍：辦家家加上「開心」與「細心」

2019-09-22 14:56聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

社團法人中華民國失智者照顧協會與向得行興業股份有限公司今在豐樂雕塑公園辦理「忘不了的愛」關懷失智症健走園遊會，已連辦17年國際失智症宣導活動，特別把主題放在祖孫共融，希望透過祖孫情感推動失智症的預防及早期發現。資深藝人譚艾珍擔任代言、預防失智症的公益大使，分享自己照顧失智症父親與婆婆的經驗歷程。

譚艾珍提到昨在台南演出舞台劇98歲阿祖，阿祖本人提到高齡的原因是多抬槓、練肖話、運動，就可以越活越年輕。除此也分享她一生中照顧兩位罹患失智症的父親和婆婆的經驗，她提到48年前父親罹患失智症，那時自己才18歲，她說，沒想到爸爸第一個不認識的人就是自己，每天跟她的爸爸開心辦家家酒；後來她的婆婆也失智，全家跟著她用開朗細心的心情應對與陪伴。

因失智年輕化的趨勢，譚艾珍提到最近也在學習「記憶保養」，為自己的身心健康負責，透過生活規律、運動、心靈層面等減少生活上的負擔。

台中市副市長楊瓊瓔、衛生局長曾梓展與社會局長彭懷真到場參與。楊瓊櫻肯定中華民國失智者照

顧協會17年來除用心在社區守護失智症患者及其家庭外，發起失智症的宣導活動從不間斷！這對一個民間組織來說真的是非常不容易！

曾梓展提到目前啟動長照2.0，108年至6月底全台已有失智共同照護中心87處及失智社區服務據點434處，其中台中有8處照護中心及28度據點，衛生局希望做到讓台中市變成對失智症友善的城市，讓民眾可以對未來的老化及失智議題更不擔心。

以失智症盛行率8%推估，台中市老年人口約35萬人，其中失智老人約2萬8千人。

關懷失智症健走園遊會連辦17年，希望多多關懷失智者。圖／中華民國失智者照顧協會
關懷失智症健走園遊會連辦17年，希望多多關懷失智者。圖／中華民國失智者照顧協會
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關懷失智症健走園遊會連辦17年，希望多多關懷失智者。圖／中華民國失智者照顧協會
關懷失智症健走園遊會連辦17年，希望多多關懷失智者。圖／中華民國失智者照顧協會
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失智症衛生局老年人口老化長照

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