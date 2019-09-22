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失智症會遺傳 高市大同醫院提早助下一世代防失智

2019-09-22 14:53聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

台灣失智症患者隨著高齡化社會來臨，確診及社區潛在人數愈來愈多，近幾年臨床發現，失智症患者的子女有較高比例會罹患失智症，如又合併三高及E型脂蛋白基因特異，日後更可能發展為失智症。目前正進行失智症家族世代研究的高雄市立大同醫院記憶及老化中心主任楊淵韓說，希望能在患者發病前20、30年，就能及早預防，延緩發病時程也降低後續醫療費用支出。

大同醫院今舉行失智症國際研討會，邀請日、韓及國內從事失智症醫療及研究的專家學者齊聚一堂，包括日本國立精神神經中心教授松田博史、大阪大學教授池田学、韓國朝鮮大學教授李建昊，以及國家衛生研究院、高雄醫學大學、中山大學以及國內醫療體系醫師等，討論失智症最新診斷、人工智能、治療及照護等，希望有助於早期診治此類患者。

楊淵韓表示，失智症隨著年齡上升而增加，台灣老年人口預估將在2025年達總人口數20%，根據文獻研究，晚發型阿茲海默失智症病人占了失智症病人6成，危險因子除了年齡、女性及教育程度外，還有E型脂蛋白基因（apo-lipoprotein E4）危險基因，以及血管加壓素基因（Angiotensin converting enzyme gene ，簡稱ACE），也就是說，基因與家族史與失智症有極大關聯。

楊淵韓說，亞洲研究團隊發現，失智症家族中父系遺傳比例約占3到8%，母系遺傳則占了7到16%左右，因此失智症患者子女有較高比率會罹患失智症，如又合併其他危險因子，如糖尿病、高血壓、心血管疾病，或E型脂蛋白基因表現特異時，將可能成為日後發展失智症的高危險群。

目前大同醫院正推動「失智症成人子女研究計畫 （adult children study）」，將失智症研究對象前推20、30年，針對患者子女展開追蹤研究，期望能找到患者發病前的整合性生物標記，並預先開發非藥物性的多重健腦訓練課程，包括書法、禪修、繪畫及體適能等，讓有失智症家族疾病史的中年人，在55歲就能提早預防，延緩發病時程。

正進行失智症家族世代研究的高雄市立大同醫院記憶及老化中心主任楊淵韓說，亞洲研究團...
正進行失智症家族世代研究的高雄市立大同醫院記憶及老化中心主任楊淵韓說，亞洲研究團隊發現，失智症子女有較高比率會罹患失智症，目前正從事世代研究，希望能在患者發病前20、30年就及早預防。記者蔡容喬／攝影
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大同醫院今舉行失智症國際研討會，邀請日、韓及國內從事失智症醫療及研究的專家學者齊...
大同醫院今舉行失智症國際研討會，邀請日、韓及國內從事失智症醫療及研究的專家學者齊聚一堂，討論失智症最新診斷、人工智能、治療及照護等，希望有助於早期診治此類患者。記者蔡容喬／攝影
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大同醫院今舉行失智症國際研討會，邀請日、韓及國內從事失智症醫療及研究的專家學者齊...
大同醫院今舉行失智症國際研討會，邀請日、韓及國內從事失智症醫療及研究的專家學者齊聚一堂，討論失智症最新診斷、人工智能、治療及照護等，希望有助於早期診治此類患者。記者蔡容喬／攝影
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失智症患者基因老年人口心血管疾病高齡化老化糖尿病

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