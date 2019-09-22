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馬來西亞來台旅客增 客機為此換更大

2019-09-22 14:47聯合報 記者王敏旭╱即時報導

新北觀旅局與長榮航空合作，連續3天在馬來西亞吉隆坡舉辦新北周展銷會，推出九份旗袍試穿體驗、深澳鐵道自行車車廂同「框」打卡，觀旅局長張其強今表示，推出套裝遊程，深受馬來西亞民眾歡迎，旅客增加也讓客機因此換載客量較大的波音777-300ER。

新北周展銷會20日起在吉隆坡最熱鬧的Nu Sentral購物中心舉行，大馬民眾對九份旗袍試穿體驗，非常有興趣，不僅在現場換上旗袍，還在紅燈籠石階牆前的佈置前拍照，藉此體驗在九份老街穿梭的氣氛。

另外新北特有的深澳鐵道自行車，觀旅局也將車廂造型搬到展銷會場，讓大馬民眾與河豚造型自行車廂合照打卡，張其強指出，現場也祭出拍照打卡抽機票，購買旅遊產品，抽飯店下午茶券、雙人免費住宿券、交通票證等多項超值好禮。

張其強表示，馬來西亞是國外觀光客來台的重點市場，因此針對停留時間長短，分別推出個人行和團體機加酒等不同遊程外，也針對馬國的華人遊客，主打緻化旅遊路線，要用美景、美食、美好體驗，讓旅客「黏」在新北。

張其強說，與航空公司合作推出套裝遊程，深受馬來西亞民眾歡迎，也讓原本往返兩國的A330-300客機，因為旅客量增加，而換成載客量更大的波音777-300ER客機。

展銷會場也有馬國民眾不斷驚呼「太可愛了！現在就想去！」，還有人說「相約新北見」，張其強說，新北得青春山海線也規劃8大私房景點路線，包含淡蘭古道、深澳鐵道自行車、深澳漁村、金山萬里溫泉，以主題式吸引外國光光客。

新北特有的深澳鐵道自行車，觀旅局也將車廂造型搬到展銷會場，讓大馬民眾與河豚造型自...
新北特有的深澳鐵道自行車，觀旅局也將車廂造型搬到展銷會場，讓大馬民眾與河豚造型自行車廂合照打卡。圖／新北觀旅局提供
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新北周展銷會提供讓大馬民眾現場換上旗袍，還能在紅燈籠石階牆前的佈置前拍照，藉此體...
新北周展銷會提供讓大馬民眾現場換上旗袍，還能在紅燈籠石階牆前的佈置前拍照，藉此體驗在九份老街穿梭的氣氛。圖／新北觀旅局提供
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新北觀旅局長張其強（左）與長榮航空協理潘信修（右），特調珍珠奶茶給現場民眾品嘗。...
新北觀旅局長張其強（左）與長榮航空協理潘信修（右），特調珍珠奶茶給現場民眾品嘗。圖／新北觀旅局提供
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馬來西亞新北自行車吉隆坡住宿券溫泉

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