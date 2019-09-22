馬來西亞來台旅客增 客機為此換更大

2019-09-22 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北觀旅局與長榮航空合作，連續3天在馬來西亞的吉隆坡舉辦新北周展銷會，推出九份旗袍試穿體驗、深澳鐵道自行車車廂同「框」打卡，觀旅局長張其強今表示，推出套裝遊程，深受馬來西亞民眾歡迎，旅客增加也讓客機因此換載客量較大的波音777-300ER。

新北周展銷會20日起在吉隆坡最熱鬧的Nu Sentral購物中心舉行，大馬民眾對九份旗袍試穿體驗，非常有興趣，不僅在現場換上旗袍，還在紅燈籠石階牆前的佈置前拍照，藉此體驗在九份老街穿梭的氣氛。

另外新北特有的深澳鐵道自行車，觀旅局也將車廂造型搬到展銷會場，讓大馬民眾與河豚造型自行車廂合照打卡，張其強指出，現場也祭出拍照打卡抽機票，購買旅遊產品，抽飯店下午茶券、雙人免費住宿券、交通票證等多項超值好禮。

張其強表示，馬來西亞是國外觀光客來台的重點市場，因此針對停留時間長短，分別推出個人行和團體機加酒等不同遊程外，也針對馬國的華人遊客，主打緻化旅遊路線，要用美景、美食、美好體驗，讓旅客「黏」在新北。

張其強說，與航空公司合作推出套裝遊程，深受馬來西亞民眾歡迎，也讓原本往返兩國的A330-300客機，因為旅客量增加，而換成載客量更大的波音777-300ER客機。