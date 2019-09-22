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遲來一甲子的婚禮 8旬阿公替癱瘓妻披白紗圓夢

2019-09-22 14:06中央社 台北22日電

83歲的阿公詹瑞東（左）與太太韓水金（中）圓夢，在內湖五分區民活動中心舉辦婚禮，...
83歲的阿公詹瑞東（左）與太太韓水金（中）圓夢，在內湖五分區民活動中心舉辦婚禮，台北市長柯文哲（右）出席祝福。中央社
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61年前，詹阿公和詹阿嬤婚禮前夕爆發戰爭，未完的婚禮成為兩人內心最大遺憾。詹阿嬤多年前因車禍癱瘓，詹阿公今天特地選在老伴84歲生日這天，替她披上白紗圓夢。

詹阿公年輕時在高雄服役，身材高壯的他是許多女性的夢中情人，追求者不少，他回憶，那些漂亮女生「手指頭招一招」就跟他走，唯獨詹阿嬤不吃這一套，相當有個性，反而燃起他的愛火，讓兩人結下不解之緣。

詹阿公說，就在兩人即將舉辦婚禮之際，「軍中婚假都准了」，卻遇上八二三砲戰，詹阿公被緊急調到前線作戰，婚禮也被迫取消，成為夫妻心中最大遺憾。

詹阿公說，兩人結婚以來育有2子2女，太太不僅勤儉持家、照顧孩子，一有機會就打工貼補家用，努力照顧整個家的大小事，直到21年前太太外出運動時發生車禍，不僅下半身癱瘓、長期臥床，也無法和外界正常互動。

16年來詹阿公每天到機構陪老伴，和她說說話、用溫水幫她擦臉、擦手腳，心裡始終掛念60年前那場未完的婚禮，特地選在阿嬤84歲生日的今天，替阿嬤披上白紗，和弘道老人基金會一起舉辦這場遲來60年的婚禮。

看著阿嬤穿上白紗，詹阿公內心滿是感動，他感嘆，感謝老伴60年來對家庭的付出，只想對老伴說「我愛妳。」

弘道老人福利基金會組長邱子庭表示，弘道自2007年開始推動不老夢想，深信「夢想，就是最好的預防照顧」，希望老人家不要因為年齡或生理退化而不敢實現夢想、遺憾終生。

83歲的阿公詹瑞東（左）與太太韓水金（中）圓夢辦婚禮。中央社
83歲的阿公詹瑞東（左）與太太韓水金（中）圓夢辦婚禮。中央社
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婚禮夢想車禍戰爭柯文哲

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