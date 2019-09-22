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桃園外海傳出船難 漁船翻覆1命危2落海失蹤

全台唯一Pokémon GO Safari Zone在新北 搭機捷抽好禮

2019-09-22 13:38聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

機捷參加新北市大都會公園抓寶，快速輕鬆抵達會場。桃園大眾捷運公司表示，今年全台唯一一場「Pokémon GO Safari Zone」10月3日至6日在新北大都會公園隆重登場，桃園機場捷運A2三重站1A出口可以直達會場，絕對是北桃、中南部和國外玩家最方便、快速的交通選擇。

桃捷公司鼓勵全世界的玩家們搭機捷來抓寶，不僅於活動時間「全線灑花」下起櫻花雨，讓玩家們在列車上把裝備、道具補好補滿，更結合最夯的「Go Snapshot」推出兩波抽獎活動，讓玩家們快搭乘桃園機場捷運，一起展開抓寶的奇幻旅程。

「搭機捷 來抓寶」優惠抽獎第一波自今天起至28日於桃園捷運官方臉書粉絲專頁進行，玩家們只要用「Go Snapshot」指定任一寶可夢與桃捷有關物品合拍美照，上傳臉書活動貼文活動網址http://bit.ly/30hkyuV ，並hashtag「#搭機捷來抓寶」，標記3位好友，就有機會把機捷一日票帶回家。

第二波「寶友來獻寶」活動期間10月3日至6日，使用「Go Snapshot」秀出此次活動稀有寶可夢，與機捷車站或車廂合照，上傳臉書活動貼文，並hashtag「#搭機捷來抓寶」一樣標記3位好友，可獲得寶可夢扭蛋抽獎機會。

考量活動期間大量人潮，玩家們迫不及待抵達會場，桃捷公司歡迎國內外玩家們下載「桃捷TICKETS

」及「 i搭桃捷」APP，購票、查詢班次，用QR code快速過閘，讓你抓寶不累格。下載成功的旅客，活動期間可至A2三重站桃捷公司應援攤位，出示任一APP畫面即可獲得限量補給品一份(礦泉水、面紙)。

現場完成「i搭桃捷」APP會員註冊，桃捷公司將於10月8日抽出寶可夢日本原裝扭蛋或桃捷一日票贈送，桃捷公司好禮多重送，給玩家們滿滿的寶可夢。

桃園機場捷運串聯北北桃三大都會區， 桃捷公司歡迎北桃玩家搭乘機捷，從三重站1A出口直達新北大都會公園活動會場，中南部和竹苗旅客搭乘高鐵到桃園站，於A18高鐵桃園站轉乘機捷至A2三重站，方便快速不塞車，就連國外玩家也能一下飛機，坐上機捷立刻體驗抓寶的痛快。桃捷公司也將推出新北市其它60處抓寶聖地的轉乘攻略，讓玩家們抓好抓滿。

今年全台唯一一場「Pokémon GO Safari Zone」10月3日至6日...
今年全台唯一一場「Pokémon GO Safari Zone」10月3日至6日在新北大都會公園隆重登場。圖／桃園大眾捷運公司提供
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搭機捷參加新北市大都會公園抓寶，快速輕鬆抵達會場。圖／桃園大眾捷運公司提供
搭機捷參加新北市大都會公園抓寶，快速輕鬆抵達會場。圖／桃園大眾捷運公司提供
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桃捷公司配合新北大都會公園「Pokémon GO Safari Zone」，有兩...
桃捷公司配合新北大都會公園「Pokémon GO Safari Zone」，有兩波搭機捷送好禮活動。圖／桃園大眾捷運公司提供
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中南部、竹苗和國外旅客可以搭高鐵或到高鐵桃園站的客運，轉乘機捷到新北大都會公園「...
中南部、竹苗和國外旅客可以搭高鐵或到高鐵桃園站的客運，轉乘機捷到新北大都會公園「Pokémon GO Safari Zone」會場。圖／桃園大眾捷運公司提供
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「搭機捷 來抓寶」優惠抽獎第一波自今天起至28日於桃園捷運官方臉書粉絲專頁進行。...
「搭機捷 來抓寶」優惠抽獎第一波自今天起至28日於桃園捷運官方臉書粉絲專頁進行。圖／桃園大眾捷運公司提供
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桃捷機捷機場捷運桃園機場寶可夢列車

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