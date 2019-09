全台唯一Pokémon GO Safari Zone在新北 搭機捷抽好禮

2019-09-22 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



搭機捷參加新北市大都會公園抓寶,快速輕鬆抵達會場。桃園大眾捷運公司表示,今年全台唯一一場「Pokémon GO Safari Zone」10月3日至6日在新北大都會公園隆重登場,桃園機場捷運A2三重站1A出口可以直達會場,絕對是北桃、中南部和國外玩家最方便、快速的交通選擇。

桃捷公司鼓勵全世界的玩家們搭機捷來抓寶,不僅於活動時間「全線灑花」下起櫻花雨,讓玩家們在列車上把裝備、道具補好補滿,更結合最夯的「Go Snapshot」推出兩波抽獎活動,讓玩家們快搭乘桃園機場捷運,一起展開抓寶的奇幻旅程。

「搭機捷 來抓寶」優惠抽獎第一波自今天起至28日於桃園捷運官方臉書粉絲專頁進行,玩家們只要用「Go Snapshot」指定任一寶可夢與桃捷有關物品合拍美照,上傳臉書活動貼文活動網址http://bit.ly/30hkyuV ,並hashtag「#搭機捷來抓寶」,標記3位好友,就有機會把機捷一日票帶回家。

第二波「寶友來獻寶」活動期間10月3日至6日,使用「Go Snapshot」秀出此次活動稀有寶可夢,與機捷車站或車廂合照,上傳臉書活動貼文,並hashtag「#搭機捷來抓寶」一樣標記3位好友,可獲得寶可夢扭蛋抽獎機會。

考量活動期間大量人潮,玩家們迫不及待抵達會場,桃捷公司歡迎國內外玩家們下載「桃捷TICKETS

」及「 i搭桃捷」APP,購票、查詢班次,用QR code快速過閘,讓你抓寶不累格。下載成功的旅客,活動期間可至A2三重站桃捷公司應援攤位,出示任一APP畫面即可獲得限量補給品一份(礦泉水、面紙)。

現場完成「i搭桃捷」APP會員註冊,桃捷公司將於10月8日抽出寶可夢日本原裝扭蛋或桃捷一日票贈送,桃捷公司好禮多重送,給玩家們滿滿的寶可夢。