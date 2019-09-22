親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

潛水求婚 女友還來不及說願意他便不幸溺斃

18架無人機扳倒「愛國者飛彈」…天價軍備為何失效？

柴可夫斯基銀牌希斯金、指環終章 10月別錯過

2019-09-22 12:16聯合報 記者何定照╱即時報導

國際樂壇的當紅炸子雞之一德米特里．希斯金，出生音樂世家，三歲舉辦音樂會，六歲與管弦樂團協奏，18歲起在莫斯科音樂院師從喬治亞共和國名鋼琴家薇莎拉茲。他曾獲多項國際大獎，23歲在蕭邦國際鋼琴大賽雖只拿下第六獎，過程中展現的才華卻引發評審為他激辯，自此更受注目。

今年希斯金又獲日內瓦國際音樂比賽鋼琴首獎與柴可夫斯基鋼琴大賽銀牌，在柴可夫斯基大賽上更舊事重演：評審乃至一路收看網路賽事轉播的觀眾，都為他激辯，最後他與另一位好手並列第二。

總能吸引大批粉絲的希斯金，揮灑琴音具獨特魅力，揚指就如行雲流水，呼吸自成韻律。本次來台，他曲目包括舒伯特即興曲、第14號鋼琴奏鳴曲，德布西《棕髮少女》、《快樂島》，普羅柯菲夫四首練習曲及第七號鋼琴奏鳴曲。10月1日在台北國家音樂廳演出。

10月4日起別錯過西班牙拉夫拉前衛劇團和呂紹嘉指揮國家交響樂團的華格納歌劇《指環》終章《諸神黃昏》。《指環》這齣四部歌劇，在台中國家歌劇院巧妙安排下一年演一部，觀眾四年來隨著《萊茵黃金》、《女武神》、《齊格飛》等年年期待，終將迎向諸神愛恨大清算的結局。10月6日、10日另有兩場。

鋼琴家希斯金。圖／尼可樂提供
鋼琴家希斯金。圖／尼可樂提供
分享

交響樂團莫斯科

相關新聞

長浪警戒 基隆北海岸今天留意瘋狗浪

2019-09-22 11:43

今年颱風為何又哈日？ 賈新興直指關鍵原因

2019-09-22 10:03

是你嗎？5-6月統一發票千萬大獎還有八張未兌領

2019-09-22 09:47

吳德榮：天氣好轉最高溫29度 塔巴颱風襲日韓

2019-09-22 07:22

梅山斷層已延伸到新港 學者：應注意震後二次災害

2019-09-22 09:09

颱風影響 長榮2往返高雄福岡班機取消

2019-09-22 10:07

2026超高齡社會照護困擾多 長庚邀日專家分享復健新法

2019-09-22 12:04

日照漸短可能影響情緒 醫師建議多運動

2019-09-22 11:57

車禍照胸部電腦斷層 意外發現肺腺癌

2019-09-22 11:43

喝水或吃東西常咳嗽、嚴重流口水 長庚：吞嚥困難徵兆

2019-09-22 11:41

因外表遭霸凌 顱顏患者用畫展家庭支持

2019-09-22 11:28

夏天已過 鳳凰花仍豔麗綻放迎學子

2019-09-22 10:50

長庚永慶盃路跑 北嘉高4萬人響應

2019-09-22 08:09

雲嘉失智比率最高 日專家抵嘉交流

2019-09-22 00:27

今年首次 員山子分洪15小時 基隆河水位降

2019-09-21 23:52

他繪失智友善地圖 「媽媽失智給我上了十堂課」

2019-09-21 23:19

任意穿越馬路 拿叉錯拿刀 竟是額葉顳葉型失智

2019-09-21 23:19

921國家防災日 芥菜種會安全城市嘉年華花蓮熱鬧登場

2019-09-21 23:12

屈公病防疫 中和14處管制區域

2019-09-21 23:12

台大團隊設計隔震機構 奪抗震盃10萬獎金

2019-09-21 23:05

晚期卵巢癌難治易復發 定期超音波檢查助揪病灶

2019-09-21 18:38

921大地震20周年 苗栗泰安發生有感地震芮氏規模3.7

2019-09-21 18:08

卡佳參觀101 天候不好景觀差 101董座：將再邀請

2019-09-21 17:26

屈公病累積11例 中和區公所公布14處管制區

2019-09-21 17:13

腸病毒疫情持續上升 竹縣上週統計232例

2019-09-21 16:04

比義大利人還會做披薩！「世界披薩職人錦標賽」台灣隊奪冠

2019-09-21 15:24

入行20多年 送行者王杉寶把亡者當親人

2019-09-21 14:51

活化閒置公園 讓長者社交防失智

2019-09-21 12:54

住家附近運動場較多 失智風險降低

2019-09-21 12:53

喘息服務 解禁70歲以上限制

2019-09-21 12:51

天氣職人：今天下午空氣逐漸轉乾 入夜雨停

2019-09-21 10:54

10月同志驕傲月 系列活動大公開

2019-09-21 10:34

颱風外圍環流影響 北部有豪雨、沿海有強風

2019-09-21 10:20

長者在家也能運動 衛福部試辦電視互動頻道

2019-09-21 10:10

家附近運動場與社區活動中心密度越高 失智風險越低

2019-09-21 09:20

一起床好冷！吳德榮：北部最低溫19度 塔巴環流影響大豪雨

2019-09-21 08:30

讓UBER駕駛有路可走 新北交大舉辦4場計程車考照

2019-09-21 07:50

買空運水果孝敬爸媽遭同事猛酸「亂花錢」 網一面倒譙翻

2019-09-20 20:00

【食力】美食外送服務超夯 一張圖看誰是重度使用者

2019-09-20 15:57
看更多

熱門文章

吳德榮：天氣好轉最高溫29度 塔巴颱風襲日韓

2019-09-22 07:22

企業最愛碩士生…台大連三年奪冠 北藝首入前10名

2019-09-22 00:13

921大地震20周年 苗栗泰安發生有感地震芮氏規模3.7

2019-09-21 18:08

殺破狼周運勢／雙子與曖昧對象明朗化 天秤桃花運勢旺盛

2019-09-22 00:00

愛你無條件？感情裡付出大於回報的5個星座

2019-09-22 09:00

是你嗎？5-6月統一發票千萬大獎還有八張未兌領

2019-09-22 09:47

腸病毒疫情持續上升 竹縣上週統計232例

2019-09-21 16:04

肯亞國家保護區出現一匹…點狀紋路的斑馬？

2019-09-21 21:58

每日星座運勢／天秤有機會交新朋友　得財費心吃力

2019-09-22 00:00

梅山斷層已延伸到新港 學者：應注意震後二次災害

2019-09-22 09:09

今年颱風為何又哈日？ 賈新興直指關鍵原因

2019-09-22 10:03

周年慶開打！台中千萬刷手現身 買化妝品就換80萬抵用券

2019-09-21 17:54

香醇咖啡變大人味冰品！全家「經典拿鐵霜淇淋」快吃一波

2019-09-20 19:17

日本「CanDo」來台快閃 均一價49元台粉瘋狂掃貨

2019-09-20 19:39

比義大利人還會做披薩！「世界披薩職人錦標賽」台灣隊奪冠

2019-09-21 15:24

屈公病累積11例 中和區公所公布14處管制區

2019-09-21 17:13

雙北地區採買生鮮食材更方便！momo購物網、熊媽媽買菜網結盟

2019-09-21 19:37

入行20多年 送行者王杉寶把亡者當親人

2019-09-21 14:51

卡佳參觀101 天候不好景觀差 101董座：將再邀請

2019-09-21 17:26

今年首次 員山子分洪15小時 基隆河水位降

2019-09-21 23:52

台大團隊設計隔震機構 奪抗震盃10萬獎金

2019-09-21 23:05

喘息服務 解禁70歲以上限制

2019-09-21 12:51

長庚永慶盃路跑 北嘉高4萬人響應

2019-09-22 08:09

雲嘉失智比率最高 日專家抵嘉交流

2019-09-22 00:27

【童年記憶】丁招弟／送花滿手香

2019-09-22 06:00

【賞文迴響】黃欣潔／自信最美

2019-09-22 06:00

明星商品獨家組快買一波！博客來打造「AVEDA」全台唯一官方授權線上旗艦店

2019-09-21 20:36

【童言童語】彭美玲／完蛋

2019-09-22 06:00

網紅、叔叔阿姨搶著拍照！台北秋冬國際美容化妝品展「粉潮趴」好逛又好拍

2019-09-21 19:13

「中醫藥發展法」草案預告 中央獎勵種植中藥首入法

2019-09-22 10:31

車禍照胸部電腦斷層 意外發現肺腺癌

2019-09-22 11:43

屈公病防疫 中和14處管制區域

2019-09-21 23:12

買鑽石送黃金或送搭遊輪去日本！小資新人精打細算這樣買

2019-09-21 16:02

紐約珍奶節重回戶外 擦亮台灣美食招牌

2019-09-22 06:21

蘇富比與23歲設計師合作珠寶 絕美彩鑽編織華服

2019-09-21 16:42

颱風影響 長榮2往返高雄福岡班機取消

2019-09-22 10:07

他繪失智友善地圖 「媽媽失智給我上了十堂課」

2019-09-21 23:19

晚期卵巢癌難治易復發 定期超音波檢查助揪病灶

2019-09-21 18:38

苗栗地震規模3.7 深度5公里

2019-09-21 18:07

夏天已過 鳳凰花仍豔麗綻放迎學子

2019-09-22 10:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top