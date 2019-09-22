柴可夫斯基銀牌希斯金、指環終章 10月別錯過
國際樂壇的當紅炸子雞之一德米特里．希斯金，出生音樂世家，三歲舉辦音樂會，六歲與管弦樂團協奏，18歲起在莫斯科音樂院師從喬治亞共和國名鋼琴家薇莎拉茲。他曾獲多項國際大獎，23歲在蕭邦國際鋼琴大賽雖只拿下第六獎，過程中展現的才華卻引發評審為他激辯，自此更受注目。
今年希斯金又獲日內瓦國際音樂比賽鋼琴首獎與柴可夫斯基鋼琴大賽銀牌，在柴可夫斯基大賽上更舊事重演：評審乃至一路收看網路賽事轉播的觀眾，都為他激辯，最後他與另一位好手並列第二。
總能吸引大批粉絲的希斯金，揮灑琴音具獨特魅力，揚指就如行雲流水，呼吸自成韻律。本次來台，他曲目包括舒伯特即興曲、第14號鋼琴奏鳴曲，德布西《棕髮少女》、《快樂島》，普羅柯菲夫四首練習曲及第七號鋼琴奏鳴曲。10月1日在台北國家音樂廳演出。
10月4日起別錯過西班牙拉夫拉前衛劇團和呂紹嘉指揮國家交響樂團的華格納歌劇《指環》終章《諸神黃昏》。《指環》這齣四部歌劇，在台中國家歌劇院巧妙安排下一年演一部，觀眾四年來隨著《萊茵黃金》、《女武神》、《齊格飛》等年年期待，終將迎向諸神愛恨大清算的結局。10月6日、10日另有兩場。
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