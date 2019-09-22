日照漸短可能影響情緒 醫師建議多運動

2019-09-22 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



明天是24節氣的秋分，過了秋分夜晚時間將延長、日照縮短。醫師表示，日照減少可能使部分體質敏感者情緒受波動，過去一周氣溫下降就有部分病人更顯沮喪、不帶勁；建議民眾有意識地保持正面心態，並可多藉由運動與打坐等維持平穩心情，如果調適困難則應就醫。

三軍總醫院精神部兼任主治醫師楊聰財表示，光線刺激經由視神經到達大腦下視丘與松果體，進而依序影響褪黑激素與血清素的分泌。血清素的分泌情形與焦慮、憂鬱、憤怒、衝動控制、睡眠品質息息相關，一失調就可能催生負面情緒且造成失眠。

楊聰財表示，入秋冬後可能出現以憂鬱症為主的季節性情感障礙，確切原因不明，但一個主流的說法正是日照縮短而啟動上述生理機制，另外日照縮短也減少出外時間而影響身體活動量，這也可能牽動身心健康。

書田診所精神科主任醫師江漢光表示，多數人可調適日照縮短帶來的生理影響，但少部分的人體質較敏感，過去一周氣溫降低，臨床上就見到本來就有精神情緒困擾的人更顯憂鬱、沮喪、沒力氣、做事不帶勁，或更加焦慮恐慌、胸悶氣急等。