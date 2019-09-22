因外表遭霸凌 顱顏患者用畫展家庭支持

2019-09-22 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ╱即時報導



「他人即地獄！」菲律賓的伽莉（Cherry Del C. Mariano）因為雙側唇顎裂，高中時期受到無止盡的霸凌。每天用頭巾遮掩自己的鼻子和嘴巴才敢上學，也因為唇顎裂造成發音不標準，而遭受同儕排擠。所幸在菲律賓羅慧夫顱顏基金會的幫助下，接受了植骨、唇鼻美容手術以及語言治療，挽救了地獄般的人生。如今，她以「男人與鳥巢中的7隻小鳥」畫作，獲選羅慧夫顱顏基金會的2020公益年曆，並特地飛到台灣領獎。

羅慧夫顱顏基金會今舉行2020公益年曆頒獎典禮，12名得獎者分別來自台灣、菲律賓和越南。執行長王金英表示今年繪畫主題為「家」，傳達出家對顱顏患者的影響和幫助。

徐仁萱的畫作「草地上的快樂時光」傳達出一家人聚在一起的美好。11歲的徐仁萱直到出生後才發現患有罕見的皮爾羅賓症。皮爾羅賓症主要症狀為小下巴、顎裂以及舌頭頂到呼吸道，導致呼吸困難。為了照顧仁萱，徐媽媽幾乎都沒有休息，也不敢入睡，深怕一不小心就失去孩子。

徐仁萱的媽媽表示，與其糾結在自己為何沒有給予孩子健康的身體，不如想著「如何讓她和其他人一樣」，帶著任萱積極治療。任萱順利正常地成長，更在頒獎典禮上演奏小提琴，展現琴藝。