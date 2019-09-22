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梅山斷層已延伸到新港 學者：應注意震後二次災害

2019-09-22 09:09聯合報 記者卜敏正╱即時報導

今年是921大地震20周年，中正大學地震所副教授石瑞銓日前透過分析土壤液化在地底構造，間接證實原本範圍僅到民雄車站的梅山斷層，已往西延伸至新港鄉附近，但區域多為農田，應注意震後二次災害。

石瑞銓研究台灣斷層20多年，走遍全台33條活斷層，921地震後花了近半年時間待在台中災區，記錄震後造成山崩橋斷、房屋倒塌狀況，並提供第一手斷層資料做為政府後續研究參考。

石瑞銓說，921地震之前，台灣歷史上最嚴重的是1906年梅山斷層引發規模7.1地震。梅山斷層是一條從梅山鄉往西南，延伸到南華大學、中正大學西北邊，接著一直往西到民雄火車站，總長度約13公里的活斷層。

石瑞銓說，日治時期一張針對梅山斷層記錄圖像，繪製斷層範圍應該不只到民雄車站，後來許多人也提出梅山斷層實際長度疑問，也有人認為日治時期紀錄，或許只是土壤液化，各有不同見解。

石瑞銓說明，百年前梅山地震，曾使民雄、新港地區出現大量土壤液化情形，因此近年著手研究斷層與土壤液化關係。他應用石油探勘技術逐一測量民雄、新港地區土壤液化情形，發現部分土壤液化明顯集中形成一條條線狀構造，代表這些地方距離斷層相當近，才有足夠力量推擠土壤中的水分造成液化特別嚴重。石瑞銓也從測量資料推論，梅山斷層比一般認知只到民雄車站還要長，甚至已往西到新港鄉一帶。

石瑞銓說明，民雄、新港地區土壤液化嚴重，再遇大地震是否影響民眾居住與生命安全？他認為土壤液化區域多為農田，且嘉義地區從過去幾次大地震經驗，已加強建築耐震度，加上老式建築逐漸淘汰，建築物震後因土壤液化倒塌可能性較低。但應注意震後二次災害，尤其應留意管線老舊、防火巷狹小等問題，避免讓災害擴大。

石瑞銓日前間接證實，原本範圍僅到民雄車站的梅山斷層，已往西延伸至新港鄉附近。圖／...
石瑞銓日前間接證實，原本範圍僅到民雄車站的梅山斷層，已往西延伸至新港鄉附近。圖／中正大學提供
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土壤液化921大地震建築

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