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長庚永慶盃路跑 北嘉高4萬人響應

2019-09-22 08:09聯合報 記者邱宜君╱即時報導

第十屆長庚永慶盃路跑今舉行，台北、嘉義、高雄三地總計大約4萬人響應，本屆主題為「動動身體預防失智」。長庚醫院表示，慢跑能使心血管循環維持良好運作，同時降低高血壓、高血脂、高血糖三高問題，而這三高正好也是失智症的危險因子，路跑可以增加社會參與和認知活動，也是失智症預防重要的一環。

世界衛生組織在今年5月公布的認知障礙與失智症風險降低指引中指出，有12項降低失智症風險的方式，運動排行第一，具有預防失智症、減緩認知障礙惡化的功效。國民健康署署長王英偉到場致詞表示，健康促進作得好，長照需求就減少，所以國健署力推健康促進2.0，鼓勵國人參與路跑等運動，不僅是對健康好，對地球好，省下醫療支出也是對自己的荷包好。

長庚醫院一般內科暨高齡醫學科主任陳英仁，每年都到路跑現場提供免費醫療諮詢。陳英仁表示，年長者都盼望能健康久一點、失能短一點，最常提出的問題是腰痠背痛、關節不舒服等肌肉骨骼問題，其次就是睡眠品質不好，站在高齡醫學的立場，首要以全人的觀點，從身心靈多面向去給予協助。

陳英仁說，年長者身體健康首要威脅是慢性病，例如糖尿病或高血壓，若沒有控制妥當，會帶來多重共病，影響到大腦、心臟、血管、眼睛、神經、腎臟等重要器官。在心理健康層次，常有失落感、孤獨感、老而無用等情緒，也會對整體健康狀況有負面影響，陪伴就是最好的治療。因此，顧及全人、全程、全家、全團隊、全社會、全國家這六方面的整體規劃，是幫助國民安心變老的基本建設。

長庚醫院表示，除了努力提升醫療水準、培育優秀醫護人員、提供病患最佳醫療服務，2010年起舉辦永慶盃路跑活動，目的是希望關注三高等慢性病的危機，號召國人多運動以改善健康，並且宣揚王永慶創辦人規律運動與關懷社會的精神。

長庚大學學生組成啦啦隊，熱情爲跑者加油。記者邱宜君／攝影
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長庚醫院一般內科暨高齡醫學科主任陳英仁，每年都到路跑現場提供免費醫療諮詢。記者邱...
長庚醫院一般內科暨高齡醫學科主任陳英仁，每年都到路跑現場提供免費醫療諮詢。記者邱宜君／攝影
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長庚永慶盃路跑每年吸引大批愛好運動者參加。記者邱宜君／攝影
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長庚永慶盃路跑每年吸引大批愛好運動者參加。記者邱宜君／攝影
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失智症路跑長庚

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