台大團隊設計隔震機構 奪抗震盃10萬獎金

2019-09-21 23:05 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



921地震20周年，國家實驗研究院與英國文化協會合辦抗震盃國際競賽，來自新加坡、馬來西亞、菲律賓等國的團隊參加，最後由台灣大學研究生團隊拿下獎金最高額的獎項「隔減震創新獎」，獎金10萬元。

台大團隊設計一隔震機構，概念的發想來自實務上常見的摩擦單擺隔震支承。他們以高精密度的線性滑軌與彈簧來做到，不僅達到延長結構週期的隔震效果，也提供隔震系統抗傾倒的功能。上部結構選擇傳統的平面對稱及立面規則設計方法，也能減緩結構在地震中可能發生的扭轉行為。另外，他們以角鋼對上部結構的梁柱接頭進行強化，避免競賽過程中因接頭損壞所可能導致的崩塌。

國研院表示，921地震今年20周年，20年來地震工程技術不斷創新，但以現今的科技水準，仍無法有效預測地震，凸顯平時防震準備及地震防災教育的重要性。