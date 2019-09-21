台大團隊設計隔震機構 奪抗震盃10萬獎金
921地震20周年，國家實驗研究院與英國文化協會合辦抗震盃國際競賽，來自新加坡、馬來西亞、菲律賓等國的團隊參加，最後由台灣大學研究生團隊拿下獎金最高額的獎項「隔減震創新獎」，獎金10萬元。
台大團隊設計一隔震機構，概念的發想來自實務上常見的摩擦單擺隔震支承。他們以高精密度的線性滑軌與彈簧來做到，不僅達到延長結構週期的隔震效果，也提供隔震系統抗傾倒的功能。上部結構選擇傳統的平面對稱及立面規則設計方法，也能減緩結構在地震中可能發生的扭轉行為。另外，他們以角鋼對上部結構的梁柱接頭進行強化，避免競賽過程中因接頭損壞所可能導致的崩塌。
國研院表示，921地震今年20周年，20年來地震工程技術不斷創新，但以現今的科技水準，仍無法有效預測地震，凸顯平時防震準備及地震防災教育的重要性。
國研院2001年起舉辦抗震盃，國內外參賽學生總數超過7500人，曾參賽過的國家地區包含英國、美國、日本、韓國、新加坡、印尼、印度、香港、馬來西亞、越南、紐西蘭、澳洲、貝里斯、菲律賓與瓜地馬拉等。今年的比賽，高中、大專、研究生組共111支隊伍參賽，包含40支共200人的國外隊伍，總參賽人數555人。
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