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他繪失智友善地圖 「媽媽失智給我上了十堂課」

2019-09-21 23:19聯合報 記者張裕珍／桃園報導

曾任桃市社會局長的古梓龍現為桃園市失智症關懷協會執行長。 記者張裕珍／攝影
曾任桃市社會局長的古梓龍現為桃園市失智症關懷協會執行長。 記者張裕珍／攝影
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去年底卸任桃園市社會局長一職的古梓龍退而不休，現為桃園市失智症關懷協會執行長，他的母親罹患失智症多年，今年8月病逝，他含淚寫下「媽媽失智給我上了十堂課」一文，字句令人動容，為幫助更多失智者家庭，他仍堅守協會執行長崗位，繪製桃園市失智友善地圖與十大警訊漫畫，讓有需求者按圖索驥，尋求資源。

古梓龍的母親在15年前開始經常性重複問相同問題，個性變得多疑猜忌，親友沒料想到是罹患失智症，也欠缺相關知識，10年前他帶母親到醫院求診，才確診是罹患血管型失智症，手足輪流陪伴，他也創辦失智症關懷協會，盼做失智者家庭後盾。

「每個人都會老，也都有可能會失智」，古梓龍說，許多人對失智症不了解，以為罹病就是沒用、失去能力，但其實輕微患者行動仍能自理，但知能退化，很需要家人陪伴。

古的母親8月病逝後，他寫下「媽媽失智給我上了十堂課」一文，感謝媽媽失智，讓他更認識失智症，帶給他珍貴的世紀大禮物；內容提及媽媽失智後要的不多，要的僅是熟悉的環境和安全感，兄弟姊妹共識協力比藥物治療更重要，並說媽媽有些事雖不靈光，但不該忽略她尚存的能力，母親即便在臨終前一天，仍能扶著行走，用生命的光輝照耀全家。

「失智者與照顧者，不該默默過悲慘暗黑生活」古運用協會資源繪製桃園市失智友善地圖，列出7處認知休憩站、11處失智社區服務據點地點，讓更多人認識失智症。

失智症患者

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