死亡就近在身邊 九二一地震教的生命課

2019-09-21 17:40 中央社 台北21日電



20年前，九二一地震重創台灣，這場巨變除了讓急診醫師石富元自此投入災難醫療，也讓他深刻體悟「死亡就近在身邊」，別把名利看得比命還重。

九二一地震造成數千人喪生、上萬人受傷，當時參與救災工作的台大醫院急診科醫師石富元還是年輕主治醫師，才剛從國外學習災難醫療回台，就碰上台灣史上首度重創社區醫療的災難。災區除了橋斷路毀，醫院功能也失靈，必須仰賴外地醫師緊急馳援。

石富元受訪時表示，當時台大醫院派出多名醫護人員到災區，一開始聽說埔里災情嚴重，許多醫院醫療隊都集中到埔里，且因醫療團急著成軍，不清楚災區需要什麼資源，只能靠想像，帶了一堆急救藥物和設備。

但到了災區才知道，病況嚴重的患者不是早已往生、就是緊急後送；還留在災區的，多是來看感冒、頭痛、肚子痛，醫療團一般藥物準備不足，還必須請國軍醫院支援。

也因為整備經驗有限，沒想到災區沒水沒電，石富元說，醫療團一到現場馬上成「另類災民」，沒有水喝、也沒有食物。雖然有房子可暫時歇息，但因餘震不斷，沒人敢進到屋內，夜晚只能在戶外樹下選一個地方躺著睡，但也幾乎一夜無眠。

一直到耳邊傳來一陣「噹噹噹」的鈴聲，石富元清晨時起身探看，才發現醫療團就睡在一排往生的災民旁，家屬及和尚正在誦經。

石富元對災區的深刻印象是「寧靜」。儘管身邊救難人員的吆喝聲、家屬的哭喊聲、重型機具開挖聲、救護車鳴笛聲來回不斷，現場卻有令人意外的沉靜安詳。

石富元拿出當時在災區拍攝的照片，最衝突的一張是2名男子共乘一台腳踏車，氣氛看似閒散，但背景是埔里鎮上嚴重崩壞的建物和搖搖欲墜的招牌。「那種寧靜就好像是事情已經這麼慘了，日子還是要過下去，專注做好眼前的事情就對了」。

雖然在急診室早已看慣了生老病死、悲歡離合，但九二一地震在石富元心中仍刻下難忘的痕跡。他的太太在震後3天難產，人在災區的石富元只好緊急搭直昇機輾轉回台北，處理完太太生產的事情，又趕著回災區，「我太太當時差點把我殺了」。

九二一地震也讓石富元更清楚從醫的方向，決定專攻少有人走的災難醫療，台灣現有的緊急災難醫療能量和20年前已不可同日而語。國家級災難醫療救護隊在2000年成軍，當重大災難發生時，國家級救護隊必須在6小時內到達指定災區，維持正常醫療運作，且具備抵達災區後的前72小時，可不依賴外界水、電、食物供應而自給自足。

投身災難醫療的石富元從死亡中得到啟示，「死亡只是生命的狀態，必須學習去接受，每個人都有機會面臨死亡，在那當下，什麼事情對你是重要的，就會立即浮現」。

「死亡離我們很近」，石富元說，台灣社會很多人對死亡渾然未覺，把錢看得比命還重。他在2002年協助處理澎湖空難時，看到名人、家財萬貫者，也遭遇橫禍，更有感「人生有很多東西，名跟利都是別人借你的，死後沒有一個東西能帶走」。

石富元說，從此之後，他待人處事雖不乏挫折，但已沒有挫折感。能活下來，做一些自己認為需要做的事情，學會珍惜當下，就是好事。