親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

男童穿越蘇花公路遭撞 一度救回下午宣告不治

高雄直播之亂連千毅落網 警趁他準備開車時抓人

死亡就近在身邊 九二一地震教的生命課

2019-09-21 17:40中央社 台北21日電

20年前，九二一地震重創台灣，這場巨變除了讓急診醫師石富元自此投入災難醫療，也讓他深刻體悟「死亡就近在身邊」，別把名利看得比命還重。

九二一地震造成數千人喪生、上萬人受傷，當時參與救災工作的台大醫院急診科醫師石富元還是年輕主治醫師，才剛從國外學習災難醫療回台，就碰上台灣史上首度重創社區醫療的災難。災區除了橋斷路毀，醫院功能也失靈，必須仰賴外地醫師緊急馳援。

石富元受訪時表示，當時台大醫院派出多名醫護人員到災區，一開始聽說埔里災情嚴重，許多醫院醫療隊都集中到埔里，且因醫療團急著成軍，不清楚災區需要什麼資源，只能靠想像，帶了一堆急救藥物和設備。

但到了災區才知道，病況嚴重的患者不是早已往生、就是緊急後送；還留在災區的，多是來看感冒、頭痛、肚子痛，醫療團一般藥物準備不足，還必須請國軍醫院支援。

也因為整備經驗有限，沒想到災區沒水沒電，石富元說，醫療團一到現場馬上成「另類災民」，沒有水喝、也沒有食物。雖然有房子可暫時歇息，但因餘震不斷，沒人敢進到屋內，夜晚只能在戶外樹下選一個地方躺著睡，但也幾乎一夜無眠。

一直到耳邊傳來一陣「噹噹噹」的鈴聲，石富元清晨時起身探看，才發現醫療團就睡在一排往生的災民旁，家屬及和尚正在誦經。

石富元對災區的深刻印象是「寧靜」。儘管身邊救難人員的吆喝聲、家屬的哭喊聲、重型機具開挖聲、救護車鳴笛聲來回不斷，現場卻有令人意外的沉靜安詳。

石富元拿出當時在災區拍攝的照片，最衝突的一張是2名男子共乘一台腳踏車，氣氛看似閒散，但背景是埔里鎮上嚴重崩壞的建物和搖搖欲墜的招牌。「那種寧靜就好像是事情已經這麼慘了，日子還是要過下去，專注做好眼前的事情就對了」。

雖然在急診室早已看慣了生老病死、悲歡離合，但九二一地震在石富元心中仍刻下難忘的痕跡。他的太太在震後3天難產，人在災區的石富元只好緊急搭直昇機輾轉回台北，處理完太太生產的事情，又趕著回災區，「我太太當時差點把我殺了」。

九二一地震也讓石富元更清楚從醫的方向，決定專攻少有人走的災難醫療，台灣現有的緊急災難醫療能量和20年前已不可同日而語。國家級災難醫療救護隊在2000年成軍，當重大災難發生時，國家級救護隊必須在6小時內到達指定災區，維持正常醫療運作，且具備抵達災區後的前72小時，可不依賴外界水、電、食物供應而自給自足。

投身災難醫療的石富元從死亡中得到啟示，「死亡只是生命的狀態，必須學習去接受，每個人都有機會面臨死亡，在那當下，什麼事情對你是重要的，就會立即浮現」。

「死亡離我們很近」，石富元說，台灣社會很多人對死亡渾然未覺，把錢看得比命還重。他在2002年協助處理澎湖空難時，看到名人、家財萬貫者，也遭遇橫禍，更有感「人生有很多東西，名跟利都是別人借你的，死後沒有一個東西能帶走」。

石富元說，從此之後，他待人處事雖不乏挫折，但已沒有挫折感。能活下來，做一些自己認為需要做的事情，學會珍惜當下，就是好事。

另一名在九二一地震協助救災的急診醫師、台大雲林分院副院長馬惠明也說，從事災難醫療的人，對人生的看法也會改變。災難無法預防，「就更要珍惜當下」，把今天當作最後一天，想做的事情要及時去做，排除萬難也在所不惜。

要進行防救災工作的教育訓練，首先必須進行風險溝通，強化風險覺察和提升風險認知。圖...
要進行防救災工作的教育訓練，首先必須進行風險溝通，強化風險覺察和提升風險認知。圖為921事件歷史照片。 圖／美聯社
分享

地震醫師台大醫院

相關新聞

入行20多年 送行者王杉寶把亡者當親人

2019-09-21 14:51

悅讀書房／40年愛侶突婚變 洪荒寫痛後獲重生

2019-09-21 12:40

活化閒置公園 讓長者社交防失智

2019-09-21 12:54

住家附近運動場較多 失智風險降低

2019-09-21 12:53

喘息服務 解禁70歲以上限制

2019-09-21 12:51

悅讀書房／白警殺無辜黑人為何都無罪？本書解謎

2019-09-21 12:31

悅讀書房／幸福城靠囚弱童換來 勒瑰恩小說大問

2019-09-21 12:28

悅讀書房／寫作熬夜見晨光 王定國新作變暖了

2019-09-21 12:19

悅讀書房／台灣海洋垃圾濃湯知多少？吳明益告訴你

2019-09-21 12:10

天氣職人：今天下午空氣逐漸轉乾 入夜雨停

2019-09-21 10:54

10月同志驕傲月 系列活動大公開

2019-09-21 10:34

颱風外圍環流影響 北部有豪雨、沿海有強風

2019-09-21 10:20

長者在家也能運動 衛福部試辦電視互動頻道

2019-09-21 10:10

家附近運動場與社區活動中心密度越高 失智風險越低

2019-09-21 09:20

徵展報名數創新高！文策院攜手10家圖像角色品牌開拓國際市場

2019-09-21 09:08

一起床好冷！吳德榮：北部最低溫19度 塔巴環流影響大豪雨

2019-09-21 08:30

讓UBER駕駛有路可走 新北交大舉辦4場計程車考照

2019-09-21 07:50

衛福部又釋長照利多 年砸13億提升身障社福

2019-09-21 00:22

濁水溪揚塵紫爆 雲林人「吃飯攪沙」季節到

2019-09-21 00:15

關心健康未來 論壇免費報名

2019-09-21 00:14

含致癌成分胃藥風暴擴大 38款胃藥預防性下架

2019-09-20 23:52

奇美傷口中心 救回糖尿患者雙腳

2019-09-20 23:32

健康你我他╱幸虧有打疫苗 肺炎很快就好

2019-09-20 23:24

空汙別輕忽 也可能導致心臟衰竭…

2019-09-20 23:18

中和再爆1本土屈公病例 圓通寺步道也封

2019-09-20 23:17

科普好健康／化療療程結束 人工血管還要留嗎?

2019-09-20 23:15

買好市多襪子回家打開滿滿鹹魚味 網友崩潰：要吐了

2019-09-20 22:11

買空運水果孝敬爸媽遭同事猛酸「亂花錢」 網一面倒譙翻

2019-09-20 20:00

致癌胃藥風波擴大 含「雷尼替定」胃藥全面預防下架

2019-09-20 19:12

新竹人注意！ 拿坡里炸雞專賣店來了

2019-09-20 18:18

台法美術館合作《刺青-身之印》特展 紋身如藝術珍品

2019-09-20 18:12

離島居民震撼價！國外遊程+1元 送國內線機票

2019-09-20 18:12

胃藥也傳含致癌物 食藥署暫不考慮NDMA列常規檢驗

2019-09-20 18:11

中和國強嶺再爆一本土屈公病 圓通寺步道即起成封鎖區

2019-09-20 18:10

輕颱塔巴逼近！是否撲台 懶人包一次看

2019-09-20 17:57

善胃得驗出微量致癌物 原廠宣布全球暫停出貨

2019-09-20 17:12

從房價看車位？ 房仲曝：新手買家不知道的那些事

2019-09-20 17:09

foodpanda在台灣大勝UberEats？ 網友點出關鍵原因

2019-09-20 16:46

餐飲外送宅經濟 除了delivery還有哪些必學多益字？

2019-09-20 16:39
看更多

熱門文章

含致癌成分胃藥風暴擴大 38款胃藥預防性下架

2019-09-20 23:52

致癌胃藥風波擴大 含「雷尼替定」胃藥全面預防下架

2019-09-20 19:12

買好市多襪子回家打開滿滿鹹魚味 網友崩潰：要吐了

2019-09-20 22:11

同居變女傭？單親媽在家工作 被男友要求「多整理家裡」

2019-09-21 10:48

新竹人注意！ 拿坡里炸雞專賣店來了

2019-09-20 18:18

米蘭時裝周／深V挖到肚臍 翹臀珍重現20年前超辣穿搭

2019-09-21 07:08

每日星座運勢／金牛運勢較強的一天　財神爺送錢囉

2019-09-21 00:00

一起床好冷！吳德榮：北部最低溫19度 塔巴環流影響大豪雨

2019-09-21 08:30

比特犬咬傷柴犬「毀蛋蛋」 飼主送走狗草草了事

2019-09-21 11:28

38款胃藥預防性下架 吉胃福適治潰定也上榜

2019-09-20 20:45

日本「CanDo」來台快閃 均一價49元台粉瘋狂掃貨

2019-09-20 19:39

中和國強嶺再爆一本土屈公病 圓通寺步道即起成封鎖區

2019-09-20 18:10

天氣職人：今天下午空氣逐漸轉乾 入夜雨停

2019-09-21 10:54

免費去大阪3天2夜！「梅田購物達人」招募中　再送萬元吹風機

2019-09-21 00:31

香醇咖啡變大人味冰品！全家「經典拿鐵霜淇淋」快吃一波

2019-09-20 19:17

台法美術館合作《刺青-身之印》特展 紋身如藝術珍品

2019-09-20 18:12

鬼鬼「灰卡其棕」新髮色超美！魅尚萱HELLO BUBBLE泡沫染髮劑大勢來台

2019-09-20 20:17

胃藥也傳含致癌物 食藥署暫不考慮NDMA列常規檢驗

2019-09-20 18:11

悅讀書房／40年愛侶突婚變 洪荒寫痛後獲重生

2019-09-21 12:40

讓UBER駕駛有路可走 新北交大舉辦4場計程車考照

2019-09-21 07:50

吃得到3間「百年料亭」日本料理！新潟最新觀光列車「海里」10月登場

2019-09-21 00:08

【閱讀生活】陳志恆／別再對孩子說：「沒那麼嚴重啦！」

2019-09-21 06:00

《炮仔聲》李燕短褲秀美腿 現身台北秋冬國際美容化妝品展

2019-09-20 19:10

濁水溪揚塵紫爆 雲林人「吃飯攪沙」季節到

2019-09-21 00:15

中和再爆1本土屈公病例 圓通寺步道也封

2019-09-20 23:17

可愛到捨不得咬！米蘭FENDI期間限定冰棒店好拍又好吃

2019-09-20 21:07

家附近運動場與社區活動中心密度越高 失智風險越低

2019-09-21 09:20

衛福部又釋長照利多 年砸13億提升身障社福

2019-09-21 00:22

車迷、表迷都想收藏！全球瘋搶RICHARD MILLE「冰人」限定款腕表

2019-09-21 08:19

Polo Ralph Lauren可愛小熊晉身貴族學院風 男女裝秋季新品上市

2019-09-20 19:29

入行20多年 送行者王杉寶把亡者當親人

2019-09-21 14:51

停經後私密處常流分泌物 竟是晚期卵巢癌

2019-09-21 11:51

【圖片心測】選一張圖 測你會害怕離別嗎？

2019-09-21 10:00

全國技能競賽前3名今出爐 將角逐國手選拔

2019-09-20 19:04

10月同志驕傲月 系列活動大公開

2019-09-21 10:34

比義大利人還會做披薩！「世界披薩職人錦標賽」台灣隊奪冠

2019-09-21 15:24

離島居民震撼價！國外遊程+1元 送國內線機票

2019-09-20 18:12

卡佳參觀101 天候不好景觀差 101董座：將再邀請

2019-09-21 17:26

美逾500人因電子菸染肺病 加拿大也傳病例

2019-09-20 20:45

颱風外圍環流影響 北部有豪雨、沿海有強風

2019-09-21 10:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top