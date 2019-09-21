卡佳參觀101 天候不好景觀差 101董座：將再邀請

2019-09-21 17:26 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



俄羅斯插畫家卡佳今天受邀到台北101參觀，欣賞台北市美景。被問到最喜歡台灣的什麼，卡佳表示，最喜歡海鮮，也會想帶家人再來台灣玩。不過，今天受天候影響，景觀受限，台北101董事長張學舜表示，將再邀請卡佳來參觀一次。

卡佳受交通部觀光局邀請，17日來台至今，除了參加南投集集彩繪列車開幕活動之外，也到台灣幾個景點觀光旅遊，並受交通部邀請成為台灣在俄羅斯的觀光代言人。

交通部觀光局主任秘書林坤源表示，今年俄羅斯來台旅客人次翻倍，相信她對於台灣有很多印象，希望未來也能夠跟卡佳小姐，繼續推廣觀光，將台灣的美好，告訴俄國的朋友。

卡佳今天受邀到台北101參觀，不過，今天受天候影響，影響視野，台北101董事長張學舜表示，這裡景觀好的時候可以看到淡水、觀音山等美景，可惜今天受颱風外圍環流影響，視野不好，他將再度邀請卡佳上台北101觀賞美景。

張學舜也邀請卡佳進到台灣與俄羅斯的交流群組，希望讓卡佳回到俄羅斯之後，能讓與台灣保持緊密聯繫。

雖然卡佳受邀行程只到今天，不過，卡佳說，她還會繼續停留在台灣，找他在台的朋友。被問到最喜歡台灣的什麼？卡佳說，這趟行程緊湊，去了很多地方，她對台灣的自然風光與美食有好的印象，且最喜歡海鮮，且回去俄羅斯之後，也會想帶家人來台參觀。