悅讀書房／寫作熬夜見晨光 王定國新作變暖了

2019-09-21 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



聯合晚報每月一次的閱讀專版「悅讀書房」今天見刊，本期「好書上線」推薦王定國所撰《神來的時候》（印刻出版），是他睽違兩年的新作。

王定國小說常有說不盡的遺憾、蒼涼與追悔，這本小說集部分篇章卻現出救贖般的微光，彷彿在人生轉彎處終得釋放。