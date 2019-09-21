停經後私密處常流分泌物 竟是晚期卵巢癌

2019-09-21 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



女性若有停經後出血、私密處常「漏水」，小心可能是卵巢癌。今年61歲的徐女士，停經後2年多前發覺私密處有褐色分泌物、且經常流出羊水般的液體，多次就醫未能正確診斷，治療始終不見改善。

直到半年後，在一次腹部超音波檢查中被發覺異常，進一步檢查確診為晚期卵巢癌。因腹部明顯腫脹，腫瘤占據整個腹部，癌細胞更已擴散到腸道，除治療外、不得不做人工造口幫助排便。

台灣臨床腫瘤醫學會監事吳銘芳表示，女性婦癌除常見的乳癌、子宮頸癌外，卵巢癌近年發生率逐年增加，成長超過2.5倍；據105年癌症登記資料，當年共新增1507名患者，但同年有656人因卵巢癌死亡，比率相當高、超過四成三。

而造成晚期卵巢癌惡原因，吳銘芳認為有早期難發現、晚期難治療兩點，且晚期卵巢癌的治療除手術外，過去20多年僅有放療和化療供選擇，患者常因一再復發而深陷反覆化療之苦。

林口長庚醫院婦產部婦癌科醫師周宏學表示，卵巢癌主要是來自輸卵管和子宮內膜的細胞掉落至卵巢後癌化所致，因早期無症狀，女性等到出血或身體不適求診時，逾五成以上都是晚期。據國外研究顯示，晚期卵巢癌患者經手術加上化療緩解後，約八成患者會在1年半左右復發，即使更換二線化療藥物，患者也會因抗藥性，導致疾病無惡化的間隔縮短，復發期越快。