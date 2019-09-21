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天氣職人：今天下午空氣逐漸轉乾 入夜雨停

2019-09-21 10:54聯合報 記者雷光涵╱即時報導

天氣風險公司天氣職人吳聖宇說，今天不少地方累積雨量超過200毫米，下半天之後，降雨會進一步減緩，但是雨要完全停下來可能要等到入夜之後。

中央氣象局說，今天白天颱風距離台灣最近，受其外圍環流影響，迎風面的北部及東北部地...
中央氣象局說，今天白天颱風距離台灣最近，受其外圍環流影響，迎風面的北部及東北部地區降雨明顯。本報資料照片
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吳聖宇在臉書發文表示，受塔巴颱風外圍環流配合大陸高壓東北風共同影響，迎風面地區昨天開始降雨趨於明顯，自昨天0時到今天上午9時，新北市平溪觀測到431毫米，台北市大屯山鞍部也觀測到375毫米的降雨量，其他不少地方也都有超過200毫米以上的雨量出現。

他說，各地的風勢也頗大，西部沿海測站有6-8級以上的陣風出現。颱風外圍環流同時也引導北方的涼冷空氣南下，今天清晨在西北部許多地方都觀測到18-19度的低溫，連台北市都降到19.8度，配合陣陣涼風以及下雨的狀況，真的很有秋冬的感受。

吳聖宇指出，預估今天上半天在北部、東北部仍有機會出現局部較大雨勢，不過整體降雨最大的時間應該已經過去了，下半天之後颱風繼續北上，台灣附近風向繼續轉為西北風，慢慢會將比較乾燥的空氣帶過來。

他表示，明天（22日）西半部普遍都會轉為多雲到晴的天氣，不過花東一帶仍有短暫陣雨出現的機會。不過這個颱風上去之後，不像先前的颱風帶來西南風，反而是持續引導北方較涼的北風南下，因此中南部不用擔心會再轉為持續下雨的天氣。

中央氣象局說，今天白天颱風距離台灣最近，受其外圍環流影響，迎風面的北部及東北部地區降雨明顯，其中基隆北海岸及大台北山區有大豪雨的可能，新竹以北及宜蘭地區也有局部大雨發生，花東地區也有局部短暫陣雨，中南部還是以多雲到晴為主。

氣象局指出，隨著颱風逐漸遠離，北台灣的降雨會逐步緩和；氣溫方面，北台灣因降雨關係，高溫僅23至25度，一整天感受較涼，其他地區高溫仍可達30至32度。

颱風

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