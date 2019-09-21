10月同志驕傲月 系列活動大公開

2019-09-21 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



台灣同志遊行主辦單位與協辦團體，為了讓大眾可以更認識同志族群的不同面向，也深入了解現階段同志面臨的不同議題，從10月開始將有一系列活動，共同將10月打造為台灣「同志驕傲月」。

今年第十七屆的台灣同志遊行主題是「同志好厝邊」，邀請大家當同志的好鄰居，10月開始會有一系列橫跨教育、宗教、家庭、愛滋、同志運動、性傾向和性別認同、身心障礙等不同議題的活動。透過講座、座談、工作坊、導讀、遊行、展覽等不同方式，增進社會大眾對多元的同志社群有更深入的了解。

台灣性別平等教育協會和性別平等教育大平台皆推出讓教育工作者和家長，更認識性平教育以及同志家庭的座談會；藉由溝通和理解讓更多人認識同志家庭以及知道性平教育的重要性。

真光福音教會以及同光同志長老教會，分別針對過往基督徒參與婚權運動和性少數基督徒做相關講座，說明宗教和同志並非站在對立面。

親子共學安排了讓家長和小朋友都能一起認識同志的彩虹繪本野餐派對，台灣同志家庭權益促進會也將在遊行當天舉辦彩虹親子嘉年華和彩虹寶寶迷你遊行。愛滋感染者權益促進會將舉辦回顧愛滋感染者的故事展，帶領大家用更多的理解來化解對疾病的恐懼。

合辦單位婚姻平權大平台和女書店合作三場好書導讀活動，介紹性別友善的創作跟不同議題，首場邀立法委員尤美女導讀婦運史。婦女新知基金會將舉辦紀錄片導演陳俊志回顧展。而Bi the Way・拜坊將推出雙性戀、泛性戀及無性戀講座。

台灣同志諮詢熱線協會也將在遊行前一天舉辦跨性別遊行，希望讓大家看見同性戀以外也有不同的性傾向以及性別認同。手天使會舉辦三場活動，邀請身障者和視障者一起透過工作坊認識性，更鼓勵障礙者與支持障礙者性權的朋友一起上街，呼籲社會正視障礙者的性權。

同婚法案在台灣通過以後，眾多企業開始對內推廣多元共融，吉立亞醫藥(GILEAD)表示他們秉持著鼓勵多元的精神，對內尊重個體的不同、致力打造友善的工作環境，希望能讓不同背景、文化、性別或性傾向的員工及其家庭，都能在職場上盡情展現自我。Mozilla則期望能一同努力打造無關性別取向、國籍、年齡、能力、社會經濟地位的平等世界。更有企業內部成立同志社團與同事分享相關議題，由Google員工發起支持同志的社團Gayglers表示：「同婚合法化並非我們努力的終點，Gayglers將和台灣同志社群一起面對挑戰、繼續在平權之路上前進！」