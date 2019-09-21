長者在家也能運動 衛福部試辦電視互動頻道

2019-09-21 10:10 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



國內一項大型研究顯示遊憩場所及活動中心密度與失智風險有關，學者呼籲主管機關盤點各鄉鎮資源匱乏區，優先改善。對此，衛福部國健署表示，將優先活化利用閒置的公園綠地空間作健康促進活動。此外，讓長者在家就能與電視主持人視訊互動的「長者科技平台」計畫規模擴大，預計今年底擴大為6000戶。

衛福部國健署長王英偉表示，體能運動與社交活動預防以延緩失智的理論，已有許多證據支持。國健署注意到，許多公園綠地或運動設施並未被善加使用，鄉鎮鄰里的居民聚集地也沒有全數被適當用於推廣健康促進活動。因此，國健署將進一步把既有的高齡友善社區補助計畫「優化」，其中的運動保健等課程活動會移往這些閒置的公園綠地或民眾聚會處，讓長輩更善用資源、更有同儕力量一起提升健康。

另外，有鑑於許多長者因行動不便或因故長時間待在家看電視、運動與社交機會較低，國健署今年初開始推動「長者科技平台」計畫。

王英偉表示，在這個計畫中，長者可透過數位機上盒與電視螢幕中的主持人視訊互動。有的節目會與長者一同作肢體運動，有的節目找來當地民眾熟悉的衛生所醫師談養生，有時節目中會分享最近住家附近舉辦的活動或提供長照資源，長輩也有機會透過互動科技當節目裡的主角。

王英偉表示，今年上半年在台中地區60個家庭的試辦成效佳、長輩均有正向回饋，試辦計畫將再擴大，預計今年底將試辦規模擴增為6000戶，未來有機會推廣全國。