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家附近運動場與社區活動中心密度越高 失智風險越低

2019-09-21 09:20聯合報 記者羅真╱即時報導

阿茲海默症人口持續攀升，學界積極設法尋找預防關鍵。國內一項針對近2萬5000位長者的病例對照研究顯示，居住在遊樂場和運動場人均面積較高的鄉鎮，罹患阿茲海默症的風險顯著減少3%；居住在社區活動中心人均數量較高的鄉村鄉鎮區域，罹病風險更顯著減少11%。

這項研究由成功大學公共衛生研究所、都市計劃學系、陽明大學環境與職業研究所、恩主公醫院等單位學者共同執行，研究成果上月刊登於《國際環境研究與公共衛生期刊》（International Journal of Environmental Research and Public Health）。

研究團隊自全國健康保險資料庫找出1萬2401名65歲以上新發生阿茲海默症個案，另找年齡與性別比例一樣的同等人數作為對照組；接著利用政府部門統計資料、與地理資訊系統算出全台各鄉鎮的公園綠地、廣場、遊樂場、運動場所與社區活動中心密度，以及獨居長者密度高、文盲長者比例高與家庭年收入低的區域，最後檢視這些條件與罹病的關聯性。

結果發現，整體而言，居住在遊樂場與運動場所人均面積較高區域的老人，罹患阿茲海默症的風險顯著減少3%，而居住在獨居長者比率密度高地區的人則顯著增加5%。進一步看城鄉差異，在鄉村地區，居住遊樂場與運動場所人均面積較高的鄉鎮者罹病風險顯著減少3%，居住在社區活動中心人均數量較高的鄉鎮者更顯著減少11%，而居住在獨居長者比率高區域的人則顯著增加11%。不過，這些因子對都市老人均無明顯影響。

成功大學公共衛生研究所成員劉芷菁表示，居家附近可從事體能運動、社交互動的場域多，會提升人們參與這些活動的機會，而這些活動有助刺激腦部血流、強化認知儲備、促進身心健康，進而有助預防或延緩阿茲海默症。相對地，這些資源密度較低的地區，特別是交通較不便的鄉鎮地區，民眾罹患阿茲海默症的風險可能因此提升。

為盡可能降低國人罹病風險，劉芷菁表示，衛生福利部應檢視全台遊樂場、運動場與社區活動中心的分布情形，優先在支持環境匱乏地區投注資源，像是增設活動場域、結合意見領袖舉辦當地長者感興趣的健康促進活動、針對交通不便長者提供活動接駁服務等。

國內一項針對近2萬5000位長者的病例對照研究顯示，居住在遊樂場和運動場人均面積...
國內一項針對近2萬5000位長者的病例對照研究顯示，居住在遊樂場和運動場人均面積較高的鄉鎮，罹患阿茲海默症的風險顯著降低，這個現象值得衛生福利部正視。聯合報系資料照
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阿茲海默症獨居失智衛福部

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