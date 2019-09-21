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吳德榮：塔巴環流影響 北部山區已有大豪雨

吳德榮：塔巴環流影響 北部山區已有大豪雨

2019-09-21 08:30聯合報 記者雷光涵╱即時報導

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，台灣今天仍受塔巴外圍環流影響，北部、東北部有雨，局部地區雨勢大，北部山區已有大豪雨。明天大氣漸轉乾，各地天氣好轉，但花東在輻合區，仍有較大降雨的機率。

中央氣象局說，今天白天颱風距離台灣最近，受其外圍環流影響，迎風面的北部及東北部地...
中央氣象局說，今天白天颱風距離台灣最近，受其外圍環流影響，迎風面的北部及東北部地區降雨明顯。本報資料照片
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吳德榮說，今晨塔巴中心將從那霸、宮古島之間海域通過，再逐漸轉向北北東迴轉，明下午至下周一晨通過對馬海峽，下周二會影響北海道的天氣，提醒有日、韓的行程人要注意颱風動態。

吳德榮表示，塔巴強度雖然已接近「中度」，但中心離台灣有段距離，影響程度並無明顯變化。台灣附近海面風浪及沿海風力仍大，北部沿海及東半部有塔巴傳送而來的長浪。

溫度方面，北部偏涼，各地氣溫：北部19至25度，中部22至30度，南部22至33度，東部22至34度。

他說，最新歐洲模式模擬顯示，下周二（24日）起菲律賓東方海面有熱帶擾動，但強度很弱，能否發展還要再觀察。

若熱帶擾動無明顯發展，下周一至周五（23至27日）東北風影響，迎風面雲量偶爾增多、有局部短暫雨的機率，降雨則以北海岸、東北角及北部山區較明顯；中南部及花東山區午後亦有零星短暫雨的機率。北台灣白天舒適、其他地區白天仍偏熱，各地早晚稍涼。

中央氣象局說，今天白天颱風距離台灣最近，受其外圍環流影響，迎風面的北部及東北部地區降雨明顯，其中基隆北海岸及大台北山區有大豪雨的可能，新竹以北及宜蘭地區也有局部大雨發生，花東地區也有局部短暫陣雨，中南部還是以多雲到晴為主。

氣象局指出，隨著颱風逐漸遠離，北台灣的降雨會逐步緩和；氣溫方面，北台灣因降雨關係，高溫僅23至25度，一整天感受較涼，其他地區高溫仍可達30至32度。

此外，由於颱風外圍環流及東北風影響，台灣西半部及東北部沿海地區及澎湖、馬祖易有8至10級強陣風，尤其基隆北海岸、東北部地區及台中至雲林沿海地區有9至11級強陣風，西半部內陸地區亦有較強陣風；台灣（含各外島）沿海及鄰近海域並有較大風浪，浪高可達3至6公尺，請避免前往海邊活動。

颱風吳德榮氣象局

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