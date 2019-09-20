38款胃藥預防性下架 吉胃福適治潰定也上榜

2019-09-20 20:45 中央社 台北20日電



胃藥「善胃得」被驗出含有致癌疑慮的微量不純物，為確保民眾安全，食藥署今天晚間7時宣布，38款同成分藥品即起全面預防性下架，知名廣告胃藥「吉胃福適治潰定」也上榜。

衛生福利部食品藥物管理署13日接獲美國食品藥物管理局（FDA）、歐洲藥品管理局（EMA）發布警訊指出，知名藥廠葛蘭素史克（GSK）生產的胃藥「善胃得」（Zantac）驗出有致癌疑慮的不純物N-亞硝基二甲胺（NDMA）成分，由於驗出含量相當低，國際間並未要求該藥品下架。

食藥署接獲通報後立即針對含同成分雷尼替丁（ranitidine）藥品啟動清查作業，該藥品主要用於胃熱、消化不良、胃酸過多、十二指腸潰瘍等症狀；根據食藥署調查，國內共有21家藥廠生產此成分藥品，領有38張藥品許可證，該成分藥品一年健保用量更高達8000萬顆。

食藥署今天晚間7時許宣布38款含雷尼替丁成分的胃藥，即日起全面預防性下架，下架名單中驚見知名廣告藥「吉胃福適治潰定日一膜衣錠300毫克」。

食藥署藥品組副組長吳明美受訪時表示，業者須在23日前完成下架作業，等到檢驗確認合格後，才可重新上架，未依規定下架者將依「消保法」開罰新台幣6萬到30萬元。

吳明美表示，根據目前資料，「善胃得」在國內仍有4批藥品在市面上流通，但據藥廠表示，目前該款藥品已全數出貨至藥局、醫院，完全沒有庫存，其餘藥品範圍遍及指示藥及處方藥，暫時無法推估下架總數量。

此外，食藥署呼籲，正在使用此成分藥品的民眾，不建議任意停藥，若民眾對藥品有疑慮，可至鄰近藥局或回診諮詢醫師換藥。