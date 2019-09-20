致癌胃藥風波擴大 含雷尼替定胃藥全面預防下架

2019-09-20 19:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



食藥署晚間宣布「善胃得」立刻下架，其餘含有與「善胃得」相同主成分「雷尼替定」的胃藥均須預防性下架，約8000萬顆。 本報資料照片 分享 facebook 國際藥廠葛蘭素史克（GSK）生產的胃藥「善胃得」（Zantac）被驗出含有微量的2A致癌物N-亞硝基二甲胺（NDMA），葛蘭素史克今天一早才宣布全球全面停止出貨，食藥署今下午回應將評估，於台灣流通的4批「善胃得」是否回收下架，持續採取「保守」措施。沒想到晚間宣布「善胃得」立刻下架，其餘含有與「善胃得」相同主成分「雷尼替定」的胃藥均須預防性下架，詳細下架數字仍在統計中。

食藥署藥品組副組長吳明美表示，「善胃得」相同主成分「雷尼替定」的胃藥採預防性下架，預計在9月23日以前完成下架，直到藥廠確認沒有在產品中檢驗到N-亞硝基二甲胺，才能夠恢復上架。

葛蘭素史克生產的「善胃得」9月15日國際發出警訊，驗出含N-亞硝基二甲胺（NDMA），葛蘭素史今天主動發出全球停止出貨訊息，卻，食藥署昨天一早就接獲葛蘭素史克通知，即日起全球停止供貨，預計9月底前完成檢驗，業者須於10月18日前回報檢驗結果。

藥師沈采穎表示，「善胃得」是一種抑制胃酸的胃藥，主成分為H2阻斷劑的一種為「雷尼替定」（ranitidine），而與「雷尼替定」同屬於H2阻斷劑成分胃藥，還有「啡莫替定」（famotidine），民眾無須擔心無藥可用。

吳明美表示，根據統計，有使用到「雷尼替定」成分的胃藥，總計有38張許可證，其商品有在販售的僅有22張許可證，這22張許可證中，20張是國產藥、2張是輸入用藥，初步估計有8000萬顆、25萬支注射劑於市面上流通，一旦要求全面預防性下架，將會要求確認檢驗沒有含有N-亞硝基二甲胺（NDMA）才能恢復上架。

吳明美說，經評估，國人從「雷尼替定」攝入N-亞硝基二甲胺的量比日常飲食攝入量來低，民眾不須停用，若有疑慮可找醫師討論。

吳明美表示，近日與丹麥、美國藥物安全專家討論，皆認為民眾從藥物中涉入N-亞硝基二甲胺風險小，尚未規畫將N-亞硝基二甲胺納入藥品常規檢驗，反而是比較容易產生致癌不純物的「亞硝酸鹽類藥物」，如先前爆發的降血壓藥，作為首要清查的對象；台灣目前也已規畫比照歐盟標準，求藥廠2年內改變製成方式，使N-亞硝基二甲胺濃度低於0.03ppm（百萬分之一）。