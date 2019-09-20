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離島居民震撼價！國外遊程+1元 送國內線機票

2019-09-20 18:12聯合報 記者侯俐安╱即時報導

長榮航空的直營旅行社「長汎假期」為了回饋金門、馬祖及澎湖鄉，推出「買國外+1元送國內」震撼優惠價！長汎假期今天宣布，為了回饋金門、馬祖及澎湖鄉親，攜手長榮航空、立榮航空及在地旅行社，今起共同推出「買國外 +1元送國內」活動，同時加碼送出國內線比照國際，最高可享30公斤的行李優惠。

過去居住在金門、馬祖及澎湖地區的居民，若是一家大小出國旅遊時，就得花費超過萬元的國內線機票，造成不小的負擔，也因此降低鄉親出國旅遊的意願，長汎假期深入了解問題後，為讓金馬澎居民能輕鬆享受出國旅遊樂趣，特別結合長榮航空、立榮航空及在地的金沙大地、八閩、綠的三家旅行社，規畫輕省出國的在地化即時服務。

長汎假期宣布，即日起凡是設籍金馬澎地區的民眾，只要參加長汎假期的「買國外 +1元送國內」活動，購買此次活動專屬的國外團體旅遊行程，只要+1元就送您國內線機票。

此外，為服務熱愛出國採購的旅客，長汎假期進一步為金馬澎居民省荷包，只要參加「買國外 +1元送國內」活動，搭乘立榮航空往返國內航線，行李重量可由原本的10公斤提高到30公斤。

長汎假期也為金馬澎居民嚴選國外八大熱門團體旅遊行程，目前熱銷前三名的人氣行程為：

1、「FUN遊法國城堡10日」新台幣6萬5900起，直飛巴黎造訪素有「世界第8大奇蹟」美名的聖米歇爾山，親臨這座如夢境般的海上城堡，感受中世紀的迷人氛圍與神祕魅力，行程加贈巴黎塞納河遊船體驗，用不同視角，領略浪漫之都的千姿百態。

2、「山陰山陽鳥取包機5日」新台幣4萬2900起，全程入住溫泉旅宿，且保證入住道後溫泉茶玻瑠，感受歷史悠久的大和湯浴文化，赴鈍川溪谷、鰐淵寺等賞楓名所細品紅葉之美。

3、「無購物萬象清邁豐富5日」新台幣2萬3800起，搭乘傳統嘟嘟車遊覽蘭納古城，一邊探索歷史痕跡一邊享受奔馳的無限快感。前往泰國皇室所建造的雙龍寺朝聖，仰望泰國人一生必訪的黃金佛塔。

相關旅遊資訊可洽在地指定合作旅行社。金門—金沙大地國際旅行社082-372725、馬祖—八閩旅行社0836-23933、澎湖—綠的旅行社(和旅) 06-9261616。

旅行社出國金門

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