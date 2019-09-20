胃藥也傳含致癌物 食藥署暫不考慮NDMA列常規檢驗

2019-09-20 18:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



降血壓藥接連爆發含致癌不純物NDMA，引起病患恐慌，不料知名藥廠葛蘭素史克（GSK）生產的胃藥「善胃得」（Zantac），遭美國食品藥物管理局（FDA）驗出含微量有致癌疑慮的不純物NDMA。打破原國際以為「只存於降血壓藥」觀點，誰也無法保證NDMA不會再出現在其他種類藥品，但我國食藥署卻暫不考慮NDMA列所有藥物常規檢驗。

食藥署藥品組副組長吳明美說，食藥署今早接獲通知，葛蘭素史克藥廠即日起全球停止供貨，將在9月底前完成檢驗，目前胃藥抗潰瘍成分「雷尼替定」（ranitidine）產生NDMA原仍於調查階段，食藥署已發函要求持有該類成分藥品許可證21家持有商，數量約藥品8000萬顆、注射劑25萬支，立即主動調查及檢驗NDMA不純物。

業者須於今年10月18日前回報檢驗結果，吳明美說，檢驗採用現有最嚴格規範每日容許攝取量不超過96ng，業者自主檢驗出超標，須立即下架回收，未如期將檢驗結果送至食藥署，藥品也會全數被強制下架。目前判定ranitidine攝入NDMA微量，甚至比日常飲食攝入量來低，民眾不須停用，若有疑慮可找醫師討論。

外界質疑我國為何容許藥物含NDMA殘留量，吳明美再次強調，礙於儀器偵測極限，自去年爆發降血壓藥含NDMA後，我國確認藥物是否含有NDMA標準，就是以各國去年下旬在國際醫藥法規協和會(ICH)中共同討論，每日容許攝取量不超過96ng，目前鄰近國家日本、新加坡也都是採用該標準。