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中和國強嶺再爆一本土屈公病 圓通寺步道即起成封鎖區

2019-09-20 18:10聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

國強嶺本土屈公病燒不停，疾病管制署今公布，新北市中和區內南里增1例本土屈公病病例。原封鎖區僅有國強嶺8條登山步道，因周邊疫情不斷擴大，疾管署表示，即日起防疫管制區再拉大，增列牛埔山近國強嶺與圓通寺間步道，提醒民眾勿以身試法，違者最高可處30萬元罰鍰。

疾管署副署長羅一鈞表示，該名六旬婦人9月15日起出現頭痛、肌肉關節疼痛等症狀，甚至痛到整個人曲弓，9月17日由醫院通報登革熱送驗，經檢驗排除登革熱，但於今日確診屈公病。目前個案症狀緩解在家休養，同住家人均無疑似症狀。

個案近期無國外旅遊史，平時活動地以內南里住家為主，因該里位屬於國強嶺周邊，研判於住家周邊感染的可能性較高，衛生單位於接獲個案通報後，即針對個案住家及周邊住戶進行噴霧罐消毒、孳生源調查等工作，並加強當地民眾衛教。

隨著疫情轉化，新北市都有增加封鎖點．羅一鈞表示，考量國強嶺屬於牛埔山步道的一部分，步道間彼此相連，考量很多民眾常至該步道或周邊菜園活動，為保障民眾健康避免感染，即日起將牛埔山近國強嶺與圓通寺間步道增列為防疫管制區。

衛生單位人員將於登山入口拉封鎖線立告示牌限制人員進入，每日皆會有員警巡邏，提醒民眾於管制期間請勿擅闖管制區域或破壞封鎖線，違者依傳染病防治法第67條，處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。即使是非封鎖區仍有感染風險，羅一鈞提醒，民眾十月中旬前盡量勿前往國強嶺附近。

今年截至目前我國共85例屈公病病例，其中17例為本土病例，分別為新北市16例居冠，再者是台北市1例；另境外移入病例68例，感染國家以緬甸48例為多、其次為泰國10例，近一個月新增病例感染國家以緬甸為主。出國目的以旅遊19例為最多、其次為商務8例、志工活動7例。

羅一鈞說，近期北部地區有降雨情形，民眾應加強「巡、倒、清、刷」，防範病媒蚊孳生；如有發燒、頭痛、噁心、出疹及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史等，以利及早通報、診斷及防治。

疾管署防疫人員持續針對新北市中和區本土屈公病個案活動地周邊進行孳生源查核。圖／疾...
疾管署防疫人員持續針對新北市中和區本土屈公病個案活動地周邊進行孳生源查核。圖／疾管署提供
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屈公病緬甸

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