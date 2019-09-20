中和國強嶺再爆一本土屈公病 圓通寺步道即起成封鎖區

2019-09-20 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



國強嶺本土屈公病燒不停，疾病管制署今公布，新北市中和區內南里增1例本土屈公病病例。原封鎖區僅有國強嶺8條登山步道，因周邊疫情不斷擴大，疾管署表示，即日起防疫管制區再拉大，增列牛埔山近國強嶺與圓通寺間步道，提醒民眾勿以身試法，違者最高可處30萬元罰鍰。

疾管署副署長羅一鈞表示，該名六旬婦人9月15日起出現頭痛、肌肉關節疼痛等症狀，甚至痛到整個人曲弓，9月17日由醫院通報登革熱送驗，經檢驗排除登革熱，但於今日確診屈公病。目前個案症狀緩解在家休養，同住家人均無疑似症狀。

個案近期無國外旅遊史，平時活動地以內南里住家為主，因該里位屬於國強嶺周邊，研判於住家周邊感染的可能性較高，衛生單位於接獲個案通報後，即針對個案住家及周邊住戶進行噴霧罐消毒、孳生源調查等工作，並加強當地民眾衛教。

隨著疫情轉化，新北市都有增加封鎖點．羅一鈞表示，考量國強嶺屬於牛埔山步道的一部分，步道間彼此相連，考量很多民眾常至該步道或周邊菜園活動，為保障民眾健康避免感染，即日起將牛埔山近國強嶺與圓通寺間步道增列為防疫管制區。

衛生單位人員將於登山入口拉封鎖線立告示牌限制人員進入，每日皆會有員警巡邏，提醒民眾於管制期間請勿擅闖管制區域或破壞封鎖線，違者依傳染病防治法第67條，處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。即使是非封鎖區仍有感染風險，羅一鈞提醒，民眾十月中旬前盡量勿前往國強嶺附近。

今年截至目前我國共85例屈公病病例，其中17例為本土病例，分別為新北市16例居冠，再者是台北市1例；另境外移入病例68例，感染國家以緬甸48例為多、其次為泰國10例，近一個月新增病例感染國家以緬甸為主。出國目的以旅遊19例為最多、其次為商務8例、志工活動7例。